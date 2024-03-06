Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE İCRA DAİRESİ

2021/2 İFLAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Toprakkale İlçe, MAYMUNSUYU Mahalle/Köy, Camuzgölü Mevkii, 117 Ada, 8 Parsel, Kıymet ta ...

Adresi : 117 Ada 8 Parsel De Kayıtlı Maymunsuyu Köyü / Mah. Sınırları İçerisinde Camuzgölü Mevkii Adana - Osmaniye D 400 Kararyolu Üzerinde Rayol Otelin Güneyi Büyük TüysüzYolu Üzerinde Bulunmaktadır Toprakkale / OSMANİYE

TAŞINMAZIN MÜFLİSE AİT OLAN 189/1922 HİSSE ORANI SATILACAKTIR

Yüzölçümü : 45.732,89 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.927.533,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İntifa Hakkı : Taşınmaz üzerinde TEDAŞ lehine 2262,39 m² lik Kısım Üzerinde İrtifak Hakkı vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 10:21

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.