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        PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 23:50

        İLAN

        T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2025/374 Esas


        DAVACI : 1-AHMET ESER
        2- BAŞAK KIZILAY ERGELEN
        3-CEMİL İHTİYAR


        DAVALI : NEVZAT AKMEŞE - Tozkoparan Mah. Ezher Sk.A-1 Sitesi No:9/2 Güngören İstanbul


        Davacılar tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;
        Sayın Davalı Nevzat Akmeşe; bilinen son adresine Mahkememizce defaten davetiye çıkarılmış olup, adres kayıt sistemine kayıtlı adresinizin bulunmaması sebebiyle tarafınıza usulüne uygun tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle ön inceleme duruşma tutanağı ile bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.


        7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 31/1 maddesi uyarınca işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebligat yapılmış sayılacağından; ilan tarihini takip eden sekizinci günden itibaren başlayacak iki haftalık süre içerisinde HMK 281. maddesi gereğince itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 03/07/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02506428