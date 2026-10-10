Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        PASİNLER SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        PASİNLER
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2026/5 Esas 26/06/2026

        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
        Dava konusu Erzurum ili Pasinler ilçesi Uzunark Mah. Çatak Mevkii 759 parselde, malik gözüken Halil oğlu NAZIM BAYOĞLU'nun mirasçılarının, TMK m.594 gereğince son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde miras sebebi ile istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere TMK .m501 gereğince mirasın develete geçeceği hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02545247