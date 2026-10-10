PASİNLER SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 10 Ekim 2026 - 23:50
T.C.
PASİNLER
SULH HUKUK MAHKEMESİ
PASİNLER
SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/5 Esas 26/06/2026
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Dava konusu Erzurum ili Pasinler ilçesi Uzunark Mah. Çatak Mevkii 759 parselde, malik gözüken Halil oğlu NAZIM BAYOĞLU'nun mirasçılarının, TMK m.594 gereğince son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde miras sebebi ile istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere TMK .m501 gereğince mirasın develete geçeceği hususu ilan olunur.