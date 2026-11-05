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        PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 23:50
        T.C.
        PATNOS
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        2026/156 Esas

        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

        İDARENİN ADI : BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.)

        DAVALIlLAR : Mehmet Zeki KAYA, VD.


        Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından Ağrı ili Patnos ilçesi Hasandolu köyü 119 ada 38 parsel sayılı taşınmazın 1113.52 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının 556.95 m²'lik kısmının 2 Yıl süre ile geçici irtifak hakının kamulaştırma işlemine başlanmış olup, Mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
        2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaza ilişkin;
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Patnos Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02584438