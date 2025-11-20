Habertürk
        Resmi İlanlar

        PAZARCIK 2. ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.11.2025 - 00:00
        İLAN
        PAZARCIK 2. ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/277 Esas
        KARAR NO : 2023/59


        Davalı VOLKAN YILDIZ aleyhine mahkememizde açılan Tanıma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; aşağıda beyan edilen hüküm adı geçene tebliğ edilmek üzere gönderilen evraklar bila ikmal iade edildiğinden hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna başvurulabileceği hususları tebliğ ve ilan olunur.
        HÜKÜM :
        Davacı GÜLAY YILDIZ ile Davalı VOLKAN YILDIZ'ın boşanmalarına ilişkin, Solothurn Asliye Hukuk Mahkemesi, SLZPR.20**.**** dosya nolu kararın boşanmaya ilişkin kısmının tanınmasına karar verilmiştir.

