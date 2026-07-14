PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞI İLANI



1-Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmaz, 27.07.2026 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra No Mahalle Ada

Parsel Yüzölçümü M² Niteliği Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale tarihi/Saati 1 Efirli 388/20 1021,72 Depo ve arsası 23.700.000,00 711.000,00 27.07.2026/14.00



2-İhale Kozağzı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:290 Perşembe Belediye Başkanlığı Perşembe/ORDU adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi Perşembe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır. İhale dokümanı Perşembe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 6.000,00 TL bedel karşılığında temin edebilirler.

4- İstekliler, belgelerin asıllarını veya Noter onaylı suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 27.07.2026 saat 10:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.

5-İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir:

a) Teklif Mektubu (2886 sayılı kanunun 37. Maddesine göre hazırlanmış olmalıdır)

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat

d) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

e) Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) Noter tasdikli İmza Beyannamesi, varsa vekilin noter tasdikli Vekaletname ve İmza Beyannamesi

h) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge (Faaliyet Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi veya Tescil Belgesi vb.) ve Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği, Teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge

i) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (4. Madde d,e,f,g,h,k,l bentlerinde istenilen belgeleri bütün ortaklar sunacaktır)

j) Şartnamenin satın alındığına dair belge

k) Belediyemize Başkanlığımızdan alınmış “borcu yoktur belgesi”

l) Adli Sicil Belgesi

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.