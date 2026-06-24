PINARHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

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PINARHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/196 Esas

KARAR NO : 2026/209



Davacı HASAN GÜLTEN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar evrakını bildirir davetiye çıkarılmış olup adreste bulunamamanız nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

-Dava konusu Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi Ataköy Köyü 116 ada 217 parsel ve 116 ada 218 parsel sayılı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından, ÜZERİNDEKİ TÜM ŞERH VE YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE beraber ve varsa taşınmaz üzerinde ki muhdesatlar ve sınırlamalar ile birlikte TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satışın İcra İflas Kanunun 123.ve devamı maddelerine göre umum arasında açık artırma yolu ile YAPILMASINA,

3-Satış işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Pınarhisar Satış Memurluğunun GÖREVLENDİRİLMESİNE,

4-Taşınmazın satış bedeli üzerinde karar tarihinde yürürlükte bulunulan 492 sayılı Harçlar Kanunun 1 sayılı tarifesinin III-1/b bendi uyarınca % 0,11.38 (bindeonbirnoktaotuzsekiz) oranında nisbi karar ve ilam harcından alınması gereken 732,00-TL harçtan peşin alınan 427,60-TL harcın mahsubu ile bakiye 304,40-TL bakiye harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

5-a)Gider avansı tarifesinin 5. maddesi uyarınca davacı tarafça yatırılan gider avansından harcanan 26.064,50-TL yargılama giderinin davacıların payına isabet eden kısmı kendi üzerinde bırakılarak kalan kısmın davalılardan tapu kaydındaki payları oranında alınarak DAVACILARA TAPU KAYDINDAKİ PAYLARI ORANINDA VERİLMESİNE,

b)Davacıların gider avansı olarak yatırdığı gider avansından kullanılmayan kısmın dosya kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,

6-a)Davacı kendisini vekili (Av. Bora Terzi) ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan 04 Kasım 2025 tarihli 33067 sayılı resmi gazetenin 2. Kısmının 1. Bölümünde belirtilen A.A.Ü.T hükümleri gereğince hesaplanan 40.000,00 TL vekalet ücretinin tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflardan alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE, davacı tarafın payının kendi üzerinde bırakılmasına,

b)Davalı İbrahim İnal kendisini vekili (Av. Neczmi Özden) ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan04 Kasım 2025 tarihli 33067 sayılı resmi gazetenin 2. Kısmının 1. Bölümünde belirtilen A.A.Ü.T hükümleri gereğince hesaplanan 40.000,00 TL vekalet ücretinin tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflardan alınarak DAVALIYA VERİLMESİNE, davalı tarafın payının kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair, davacı vekilinin ve davalı İbrahim İnal vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, verilen karara07/11/2015 tarih ve 29525 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka biryer Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile gönderilecek dilekçe ile Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk dairesine istinaf yasa yolu açık olmak ve yasal süre içerisinde istinaf yasa yoluna gidilmediğinde kesinleşmek üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/06/2026