POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

25.04.2025 Tarihli İhale Onay Belgeleri ile 2886 sayılı D.İ.K nun 45. Maddesine istinaden, aşağıda belirtilen gayrimenkul üzerinde bulunan Belediye Arsaları satışa çıkartılmıştır.

MAHALLESİ NİTELİĞİ ADA PARSEL ALANI M² BİRİM FİYATI MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ESKİKONACIK ARSA 120 15 3.292,83 m² 1.900,00TL 6.256.377,00 TL 188.000,00 TL 13.05.2025 10:00

İhale; 13.05.2025 tarihine rastlayan Salı günü, belirtilen saate , Belediye hizmet binasında, Belediye Başkanı odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır. Arsa satışlarına ait şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden her bir ihale için ayrı ayrı 3.000,00 TL Bedel karşılığında mesai saatleri dâhilinde temin edilebilir. İhaleye katılmak İsteyen Kişilerde Aranan Şartlar;

Katılımcı gerçek kişi ise;

Nüfus cüzdanı sureti. Tebligat adresi. Vekaleten katılıyor ise, vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü ve katılanın imza sirküsü. ( noter onalı olmalıdır.) Geçici teminat bedeli ( İhale bedelinin %3 oranında olması ) ihale günün saat 09.30 a kadar Pozantı Belediyesi Ziraat Bankası TR 4900 0100 0493 3332 8304 5017 nolu hesaba yatırılarak makbuzun/dekontun ihale dosyası teslimi ile ibraz edilmelidir. Süresinde teslim etmeyen istekliler ihaleye katılamayacaktır. Şartname bedelinin satın alındığına dair makbuz.

Katılımcı tüzel kişi ise;

Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi ) Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküsü. Geçici teminat bedeli ( İhale bedelinin %3 oranında olması ) ihale günün saat 09.30 a kadar Pozantı Belediyesi Ziraat Bankası TR 4900 0100 0493 3332 8304 5017 nolu hesaba yatırılarak makbuzun/dekontun ihale dosyası teslimi ile ibraz edilmelidir. Şartname bedelinin satın alındığına dair makbuz.

Ortak girişim ise;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (1) ve (2) fıkralarında belirtilen esaslara göre

temin edecekleri belgeler ve orta girişim beyannamesi.

2886 sayılı DİK. Nun 6. Maddesince yazılan kişiler ve tüzel kişiler ile, ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler ve tüzel

kişiler gerek doğrudan, gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale

üzerlerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat irat kaydedilir.

Satış bedeli ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde tamamı peşin olarak Belediye veznesine veya Belediyenin belirlediği Bankaya ödenecektir. Vergi, Resim ve Harçların gayrimenkulün satışı ile ilgili her türlü alım satım vergileri ile ipotek tesis harçları ve sözleşme giderleri alıcıya ait olup, alıcı bu konuda Belediyeden hiçbir hak iddia edemez. Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden onaylı yazı alınacaktır. Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılmayacaktır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. İhaleye fesat karıştığı veya istenen bedeli bulmadığı takdirde ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya bir başka zamana ertelemeye veya ihaleyi yapıp yapmamaya yetkilidir.

Sayın halkımıza duyurulur. 25.04.2025

Ali AVAN Belediye Başkanı