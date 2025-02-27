6 KALEM RF KANÜLÜ ALIMI

PROF.DR.CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

6 KALEM RF KANÜLÜ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/164707

1-İdarenin a) Adı : PROF.DR.CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Darülaceze Cad. No:27 34384 OKMEYDANI ŞİŞLİ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123145555 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 6 KALEM RF KANÜLÜ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi / Medikal Depo ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra hastanemiz ihtiyacına binaen sipariş (peyderpey ya da ürünün tamamı olabilir) tarihinden itibaren 5(Beş) iş günü içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir. Sipariş formu elden teslim edilebileceği gibi Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi'ne gönderildiğinde tebliğ edilmiş sayılır. Sipariş çekilen kalem ve miktarlara uyulması zorunludur. Malzeme teslimatı iş günlerinde 09:00-16:00 arası yapılacak olup; nakliyat ve depoya taşınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Kargo ile mal teslimi yapılmayacaktır. Yüklenici teslim ettiği tıbbi sarf malzemelerini miadı dahilinde kullanılmadığında son 3 (üç) ay kala, ileri miadlı ürünlerle değiştirecektir. Ayrıca istekliler, kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir. Teslim edilmeyen kısım için sözleşmedeki yazılı cezalar uygulanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.03.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ İdari Birimler Binası Satın Alma Birimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İmalatçı Belgesi

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Yetkili Satıcı Belgesi 4.3.2. 4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Kapsam Dışı Beyanı

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Kayıt Belgesi

Yerli Malı Belgesi 4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog 4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.