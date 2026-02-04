Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        PURSAKLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 05.02.2026 - 00:00
        PURSAKLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
        (Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi)


        Ankara ili Pursaklar ilçesi saray Mahallesi . 98287 ada 1 parsel taşınmazın tamamı elbirliği halinde RÜŞTÜ BORA ALPER, OĞUZ SERGEN ALPER, İFFET BERNA ALPER, SALİHA ÖZLEM KÜNKÇÜ, ORHAN HÜSNÜ ALPER VE NURTEN ALPER adlarına kayıtlı iken 5831 sayılı kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanununa eklenen EK.3 maddesine isitnaden elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilecektir.
        Bu nedenle yukarıda açıklanan mirasçılar bu ilanın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde anılan kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetin devamına yönelik bir itirazınız yada paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
        Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek,hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.
        Bilgilerinize tebliğ edilir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02392579