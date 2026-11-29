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T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2020/8 Esas 2024/498 Sayılı kararı ile ; -Rize Derepazarı Sandıktaş 110 ada 8 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan ve Harita Mühendisi tarafından düzenlenen 10/06/2024 tarihli rapor gösterilen 103,03m² taban alanlı zemin+3 normal kat oluşan yapı ve 303,73m² çevre düzenleme imalatların Davacı tarafından meydana getirildiğinde dair Mahkememiz kararın davalı MÜRÜVVET 'e tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulacağına dair ilanen tebliğ olunur. 26/11/2026