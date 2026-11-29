T.C.

RİZE

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/985 Esas

24.11.2026

Konu : İlanen tebliğ.

İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Rize İli Güneysu ilçesi Kıbledağı mah/köyü cilt no104 hane no 103 bsn 35'den üfusa kayıtlı Ali ve Emine oğlu İLYAS KAR'ın gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden,

Adı geçen İLYAS KAR'ın sağ olduğunu, öldüğünü veya öldürüldüğünü bilenlerin veya hakkında duyumu olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiği aksi takdirde 12353880796 T.C kimlik numaralı İLYAS KAR'ın gaipliğine karar verileceği İLAN OLUNUR.