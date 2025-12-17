Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        ŞABANÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.12.2021 - 00:00
        ŞABANÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/518 Esas

        KARAR NO : 2024/530


        Davacı AHMET BAYRAM aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;


        HÜKÜM :
        Davanın KABULÜNE,
        1-Davanın 6100 Sayılı HMK 114/2. Maddesi gereğince dava şartı yokluğu nedeni ile USULDEN REDDİNE,
        2-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 427,60 ,TL peşin harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
        3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
        4-Davalılar tarafından yapılan bir yargılama gideri bulunmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına,
        5-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,
        Dair dosya üzerinden tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. 11/09/2024
        Davalı Ali BAYRAM adına teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/10/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02363171