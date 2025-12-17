ŞABANÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ŞABANÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/518 Esas

KARAR NO : 2024/530



Davacı AHMET BAYRAM aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

1-Davanın 6100 Sayılı HMK 114/2. Maddesi gereğince dava şartı yokluğu nedeni ile USULDEN REDDİNE,

2-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 427,60 ,TL peşin harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Davalılar tarafından yapılan bir yargılama gideri bulunmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına,

5-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair dosya üzerinden tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. 11/09/2024

Davalı Ali BAYRAM adına teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/10/2025