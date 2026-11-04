SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/444 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Yeni mahalle

ADA NO : 7969

PARSEL NO : 2

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ İHSAN YAZĞI, EMİNE KARACA, ÖMER YAZGI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli Canik ilçesi Yeni mahalle 7969 ada 2 parsel sayılı taşınmazda davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz ve üzerindeki yapılar Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 04.09.2025 tarih ve 1322 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/444 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.10.2026