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        SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 23:50
        T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/444 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Samsun ili Canik ilçesi Yeni mahalle
        ADA NO : 7969
        PARSEL NO : 2
        VASFI : Arsa
        MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ İHSAN YAZĞI, EMİNE KARACA, ÖMER YAZGI
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli Canik ilçesi Yeni mahalle 7969 ada 2 parsel sayılı taşınmazda davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz ve üzerindeki yapılar Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 04.09.2025 tarih ve 1322 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/444 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.10.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02585702