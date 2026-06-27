SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE GERİ KAZANIMI KULLANIM HAKKI İŞİ

Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda, Sancaktepe İlçe sınırları içerisinden çıkan ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince kaynağında (ev, endüstri, ticarethane, işyeri, kamu kurum ve kuruluşları vb. diğer (evsel) atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması, taşınması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüşümünü sağlamak üzere lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilmesi hakkı; 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35/a. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile Şartnamesi çerçevesinde “Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İSTANBUL” adresindeki Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatlerde teşekkül edecek Komisyon huzurunda gerçekleştirilecek ihale ile 24 (yirmi dört) ay kullanım hakkı verilecektir.

ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden 1.000,00-TL karşılığında alınabilecektir.

AMBALAJ ATIKLARI KULLANIM HAKKI İHALESİNİN

İhale yeri: Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası İhale tarihi: 09/07/2026 İhale saati: 09.00 İhale usulü: 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83 ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminat ve mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

24 (yirmi dört) aylık Tahmini bedel miktarı 4.272.000,00 - TL + KDV – 24 Ay eşit tutar şeklinde ödenecektir. Ödeme her ayın 3’ü ( Hafta sonu veya Resmi tatile denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü ) yapılacaktır. Geçici Teminat Miktarı 128.160,00-TL (Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü)

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İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;



A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Tip-1 Çevre İzin ve Lisans Belgesi İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyadı, unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış ve mühürlenmiş belgeyi sunmaları.





B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti. Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Tip-1 Çevre İzin ve Lisans Belgesi İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyadı, unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış ve mühürlenmiş belgeyi sunmaları.





C) ORTAK GİRİŞİMLER

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER



İstekliler tekliflerini en son 08/07/2026 tarihinde saat 15:00’ a kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim edecektir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.









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