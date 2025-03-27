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        ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 28.03.2025 - 00:00

        İLAN

        ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

        Karakoyunlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanında kalan, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Belediyemiz tarafından Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

        Sıra No

        Esas No

        Davalılar

        İlçe

        Mahalle

        Ada/Parsel

        Cinsi

        Kamulaştırılacak Alan

        1

        2024/2683

        Abdullah

        Muğat

        Eyyübiye

        Karakoyunlu

        2401/6

        Arsa

        66,39 m2

        2

        2024/2673

        Emine

        Pişkin

        Eyyübiye

        Karakoyunlu

        770/6

        Arsa

        150 m2
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02195531