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ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Karakoyunlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanında kalan, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Belediyemiz tarafından Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

Sıra No Esas No Davalılar İlçe Mahalle Ada/Parsel Cinsi Kamulaştırılacak Alan 1 2024/2683 Abdullah Muğat Eyyübiye Karakoyunlu 2401/6 Arsa 66,39 m2 2 2024/2673 Emine Pişkin Eyyübiye Karakoyunlu 770/6 Arsa 150 m2