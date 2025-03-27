ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
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ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Karakoyunlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanında kalan, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Belediyemiz tarafından Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
|
Sıra No
|
Esas No
|
Davalılar
|
İlçe
|
Mahalle
|
Ada/Parsel
|
Cinsi
|
Kamulaştırılacak Alan
|
1
|
2024/2683
|
Abdullah
Muğat
|
Eyyübiye
|
Karakoyunlu
|
2401/6
|
Arsa
|
66,39 m2
|
2
|
2024/2673
|
Emine
Pişkin
|
Eyyübiye
|
Karakoyunlu
|
770/6
|
Arsa
|
150 m2