Örnek No:55*

T.C.

SAPANCA

İCRA DAİRESİ

2024/556 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/556 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, GÖL Mahalle/Köy, 166 Ada, 206 Parsel, A Blok Zemin+1.-2 nolu dubleks mesken, gayrimenkulün geniş evsafı ekli/mevcut bilirkişi raporuyla açıklanmıştır. Elektronik portal üzerinden veya müdürlüğümüze başvuru halinde incelenebilir.

Adresi : Göl Mah. Şayan Sok. No12/2 Sapanca Adresindedir. Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 1.590,78 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Ulguama İmar Planında konut alanındadır.

Kıymeti : 8.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Haciz ve ipotek şerhiyle tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 13:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, GÖL Mahalle/Köy, 166 Ada, 206 Parsel, B Blok Bodrum+Zemin+Birinci 2 nolu tripleks mesken. gayrimenkulün geniş evsafı ekli/mevcut bilirkişi raporuyla açıklanmıştır. Elektronik portal üzerinden veya müdürlüğümüze başvuru halinde incelenebilir.

Adresi : Göl Mah. Şayan Sok. No12/7 SapancaSapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 1.590,78 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında Kalmaktadır.

Kıymeti : 10.200.000,00 TL

KDV Oranı : 150m²'ye kadar %10, 150m² üzeri için %20

Kaydındaki Şerhler: Haciz ve ipotek şerhiyle tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 14:59

30/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.