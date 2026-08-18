SAPANCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SAPANCA

İCRA DAİRESİ

2024/486 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/486 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri : Sakarya Sapanca Rüstempaşa Mah., 1082 ada. 10 parsel, G Zemin-1 2 nolu dubleks taşınmaz; 126m² alana sahiptir. Taşınmazın 29.11.2024 tarihli keşif günü mahallinde incelenmesinde konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Zemin+1kat üzerine yapılmış, dubleks mesken, çatısı kiremit örtülü, betonarme yapı olarak inşaa edilen pencereler pvc, iç kapılar ahşap, dış duvarı sıvalı boyalı, zemin katta açık mutfak salon, 1 oda, wc, veranda, 1.katta 3 adet yatak odası, banyo-wc balkon olarak kullanılmakta, iç cephe duvarlar sıvalı boyalı, ıslak zeminler kalebodur fayans, mutfakta tezgah altı tezgah üstü mutfak dolabı ile banyoda duşakabin, klozet ve lavabo bulunduğu, doğalgaz ısınma sistemine sahip olduğu, içten merdivenli, balkonlu, iskan edilir durumdadır. Tam hissesi satılacak gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporuyla açıklanmıştır.

Adresi : 1082 Ada, 10 Parsel, G Zemin+1 2 Nolu Taşınmaz Sapanca / SAKARYA

Arsa Payı : 1/16

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kaldığı, Min.İfraz 500 m² yapılaşma şartlarına tabidir.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İhtiyati tedbir, haciz ve ipotek şerhiyle birlikte tapu kaydındaki gibidir. (Esas dairesince ihtiyati tedbir şerhlerinin satışa engel olmadığı ve kaldırılmasına karar verildiği bildirilmiştir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:07

10/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.