SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 30.11.2024 - 00:00
|
SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN TARHİYAT İLAN LİSTESİ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|7321360538
|POLSER METAL İNŞAAT VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023092113JJ50000003
|201904201904
|0015
|0015
|32.199,84
|3080
|96.599,52
|YUKARI DUDULLU MAH. GÖZTEPE CAD. 20 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|7321360538
|POLSER METAL İNŞAAT VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023092113JJ50000004
|201901201903
|0033
|0033
|21.975,64
|3080
|65.926,92
|YUKARI DUDULLU MAH. GÖZTEPE CAD. 20 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|7321360538
|POLSER METAL İNŞAAT VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023092113JJ50000006
|201904201906
|0033
|0033
|35.777,60
|3080
|107.332,80
|YUKARI DUDULLU MAH. GÖZTEPE CAD. 20 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|7321360538
|POLSER METAL İNŞAAT VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023092113JJ50000007
|201901201912
|0010
|0010
|51.977,91
|3080
|157.212,48
|YUKARI DUDULLU MAH. GÖZTEPE CAD. 20 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|9650556869
|YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ.
|2024090313JJ70000005
|201910201912
|0033
|0033
|84.235,93
|3080
|252.707,79
|Y.DUDULLU MAH.N.FAZIL BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|9650556869
|YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ.
|2024090313JJ70000011
|201912201912
|0015
|0015
|25.643,52
|3080
|76.930,56
|Y.DUDULLU MAH.N.FAZIL BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|9650556869
|YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ.
|2024090313JJ70000013
|201910201910
|0015
|0015
|30.114,36
|3080
|90.343,08
|Y.DUDULLU MAH.N.FAZIL BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|9650556869
|YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ.
|2024090313JJ70000017
|201901201912
|0010
|0010
|84.235,93
|3080
|252.707,79
|Y.DUDULLU MAH.N.FAZIL BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.