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        SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 30.11.2024 - 00:00
        SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN TARHİYAT İLAN LİSTESİ
        Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
        7321360538 POLSER METAL İNŞAAT VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023092113JJ50000003 201904201904 0015 0015 32.199,84 3080 96.599,52 YUKARI DUDULLU MAH. GÖZTEPE CAD. 20 A ÜMRANİYE İSTANBUL
        7321360538 POLSER METAL İNŞAAT VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023092113JJ50000004 201901201903 0033 0033 21.975,64 3080 65.926,92 YUKARI DUDULLU MAH. GÖZTEPE CAD. 20 A ÜMRANİYE İSTANBUL
        7321360538 POLSER METAL İNŞAAT VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023092113JJ50000006 201904201906 0033 0033 35.777,60 3080 107.332,80 YUKARI DUDULLU MAH. GÖZTEPE CAD. 20 A ÜMRANİYE İSTANBUL
        7321360538 POLSER METAL İNŞAAT VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023092113JJ50000007 201901201912 0010 0010 51.977,91 3080 157.212,48 YUKARI DUDULLU MAH. GÖZTEPE CAD. 20 A ÜMRANİYE İSTANBUL
        9650556869 YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ. 2024090313JJ70000005 201910201912 0033 0033 84.235,93 3080 252.707,79 Y.DUDULLU MAH.N.FAZIL BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
        9650556869 YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ. 2024090313JJ70000011 201912201912 0015 0015 25.643,52 3080 76.930,56 Y.DUDULLU MAH.N.FAZIL BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
        9650556869 YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ. 2024090313JJ70000013 201910201910 0015 0015 30.114,36 3080 90.343,08 Y.DUDULLU MAH.N.FAZIL BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
        9650556869 YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ. 2024090313JJ70000017 201901201912 0010 0010 84.235,93 3080 252.707,79 Y.DUDULLU MAH.N.FAZIL BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
        Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02131390