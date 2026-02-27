SARIKAMIŞ KADASTRO MAHKEMESİ

İLAN

SARIKAMIŞ KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/4 Esas

KARAR NO : 2024/4



Davacı KAHRAMAN ÖZKAN aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Kars ili Sarıkamış ilçesi Armutlu köyü Köy İçi mevki 137 ada 6 sayılı taşınmaz hakkında mahkememizce bozma öncesi verilen 22/03/2012 tarihli 2008/52 Esas - 2012/24 Karar sayılı karar ilamının temyiz edilmeden kesinleşmiş olduğu anlaşılmakla bu taşınmaz yönünden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Davacı Kahraman Özkan'ın Kars ili Sarıkamış ilçesi Armutlu köyü Köy İçi mevki 137 ada 7 parsel sayılı taşınmaz yönünden açmış olduğu DAVANIN KISMEN KABULÜNE,

1-Dava konusu Kars ili Sarıkamış ilçesi Armutlu köyü Köy İçi mevki 137 ada 7 parsel sayılı taşınmaz içerisinde fen bilirkişileri Halil Polat ve İman Simsar'ın 15/08/2011 tarihli rapor ve eki krokisinde B rumuzu ile gösterilen ve yine fen bilirkişisi İnan Laçoğlu'nun 26/07/2021 tarihli bilirkişi raporu ve eki krokisinde aynı şekilde B harfi ile gösterilen 1021,52 m²'lik kısmının tespitinin iptali ile bu bölümün ifrazen ayrılarak aynı adada ayrı bir parsel numarası verilmek suretiyle ve taşınmazın tamamı 400 pay kabul edilerekarsa niteliğiyle, Muris Mecit Özkan mirasçılarına tesciline karar verilmiş, iş bu karar davacı Kahraman ÖZKAN vekili Av. Hüseyin AKSU ve dahili davalı Musa ÖZKAN vekili Av. Suat DOĞAN tarafından temyiz edilmiştir.

Cemal ve Antika oğlu, 1987 d.lu, Ömer Faruk ÖZKAN ve Muhyettin ve Türkan oğlu, 1961 d.lu,Mehmet Ali ÖZTÜRK'e teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/02/2026