SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Mülkiyeti Belediyemize ait Zekeriyaköy Mahallesi, 3 pafta, 1406 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan, Ekli kroki ve kat planlarında gösterildiği üzere, (1) Nolu Bina; Bodrum kat-847,98m², Zemin kat-462,84m², 1.Normal kat-481,60m², Çatı arası-332,92m² alan, (2) Nolu Bina: Bodrum kat-156,27m², Zemin kat-128,81m² alanlı yer ile Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait olan 3 pafta, 1406 parsel bitişiği park alanı üzerinde yer alan, ekli krokide işaretli olarak gösterilen (6) Nolu Güvenlik Kulübesi 10.24m² alanlı yer, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesi Kapalı Teklif Usulü ile 10 (On) yıl süreyle kiraya verilecektir.

İhalesi işi; Belediye Encümeninin 09/04/2026 tarih ve 398 sayılı kararı gereği 07/05/2026 Perşembe günü saat 11.30’da Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan binada, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedel (10 yıllık) 144.000.000,00-TL(yüz kırk dört milyon TL)+KDV, Geçici teminat bedeli 4.320.000,00-TL(dört milyon üç yüz yirmi TL)’dir.

İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminatı yatırmış olmaları, özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir. İhaleye ait kira şartnamesi, yukarıda belirtilen adreste bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 30.000,00-TL karşılığında ihale şartnamesi ve eklerini aynı Müdürlükten temin edilebilir.

İstekliler tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca belirtilen şartlara göre hazırlanmış belgelerin 07/05/2026 Perşembe günü, saat 10.00’a kadar Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektedir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale günü saat 10.00’a kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sarıyer Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

