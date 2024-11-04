SEFERİHİSAR (İZMİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SEFERİHİSAR (İZMİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.



Madde 1. Seferihisar (İzmir) İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 35. Maddesi (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ve 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.



Madde 2. İHALE BİLGİLERİ

Sıra No Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Alanı m2 Taşınmaz Cinsi Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İmar Durumu İhale Tarihi İhale Saati KAPALI ZARF USULÜ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR ( 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35 Madde a bendi) 1 Kavakdere 116 33 80.490 Tarla Ve Fundalık 64.000.000,00 1.920.000,00 1/25 000 Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kalmaktadır. 20.11.2024 10:45 2 Tepecik 6621 3 1.051,55 Arsa 14.200.000,00 426.000,00 KAKS: 0.20 Ayrık Nizam Yençok= 1 kat olup Günübirlik Tesisi Alanı'nda kalmaktadır 20.11.2024 10:55 3 Gölcük 108 61 35.821 Zeytinlik 12.000.000,00 360.000,00 1/25000 Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kalmaktadır. 20.11.2024 11:05 4 Gödence 132 28 21.492 Zeytinli Tarla 11.500.000,00 345.000,00 1/25000 Çevre Düzeni Planında Kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kısmen Orman Alanında Kalmaktadır. 20.11.2024 11:15 AÇIK TEKLİF USULÜ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR ( 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde) 5 Ulamış 130 33 6.258 Tarla 7.822.225,00 234.666,75 1/25000 Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kalmaktadır. 20.11.2024 11:25 5 Sığacık 4028 3 404 Arsa 7.000.000,00 210.000,00 Otel Alanı Olarak İmarlıdır.3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde Uygulaması Yapılması Gerekmektedir 20.11.2024 11:35 7 Sığacık 3022 1 340 Arsa 6.800.000,00 204.000,00 Günübirlik Ve Pansiyon Alanı Olarak İmarlıdır.Günübirlik = E=0.20 Yençok= 1 Kat Pansiyon = E=0.25 Yençok= 2 Kat 20.11.2024 11:45 8 Ulamış 304 1 6.444 Zeytinlik 6.445.000,00 193.350,00 25 000 Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kalmaktadır. 20.11.2024 11:55 9 Orhanlı 243 14 4.110 Zeytinlik 6.200.000,00 186.000,00 KISMEN Köy Yerleşik Alanda KISMEN 1/25000 Ç.D.P. Kalmaktadır. E= 0.50 Yençok= 2 Kat (6.50 M)Max Brüt = 250.00 m² İnşaat Alanı 25 000 = alanı25 000 = Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanda Kalmaktadır 20.11.2024 12:05 10 Sığacık 3020 7 304 Arsa 6.200.000,00 186.000,00 Pansiyon Alanı Olarak İmarlıdır. E= 0.25 Yençok= 2 Kat 20.11.2024 12:15 11 Gödence 136 49 16.128 Zeytinli Tarla 5.500.000,00 165.000,00 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Doğal Ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanda Kalmaktadır. 20.11.2024 12:25 12 Ulamış 307 173 5.260 Zeytinlik 4.735.000,00 142.050,00 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kalmaktadır. 20.11.2024 12:35 13 Atatürk 6622 2 428,09 Arsa 4.450.000,00 133.500,00 Doğanbey T.T.M 1.Bölge U.İ.P Ayrık Nizam (Konut Alanı) E= 0.30 Yençok= 2kat 20.11.2024 12:45 14 Gölcük 108 122 8.801 Zeytinlik 4.000.000,00 120.000,00 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda Kalmaktadır. 20.11.2024 12:55 15 Atatürk 6623 3 352,16 Arsa 3.675.000,00 110.250,00 E=0.30 Yençok=2 Kat Konut İmarlı 20.11.2024 13:05 16 Atatürk 6622 1 329,75 Arsa 3.500.000,00 105.000,00 E= 0.30 Yençok= 2 Kat Konut İmarlı 20.11.2024 13:15

İHALE TARİHİ: 20/11/2024 Çarşamba günü tabloda belirtilen saatlerde.



*Katılımcı sayısına göre ihale sürelerinde farklılık olabileceğinden ihale saatlerinde gecikme olabilir. Bu durumda ihale sırasına göre ihalelere devam edilecektir.



Madde 3. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığı’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye girecekler için şartname alınması zorunludur. ( Her taşınmaz ihalesi için ayrı şartname alınacaktır.)

Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok.No.14 Seferihisar/ İZMİR’ dir.

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 7. “Son teklifler ihalede hazır bulunan isteklilerden’’alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

Dış zarf (İdari Şartname madde:11 de belirtilen şekliyle) (1,2,3,4,5 sıra nolu ihaleler için )

İç zarf (İdari Şartname madde:11 de belirtilen şekliyle) (1,2,3,4,5 sıra nolu ihaleler için) Teklif mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun)(1,2,3,4,5 sıra nolu ihaleler için ) Kanuni yerleşim belgesi (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı) T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı idareye sunulacaktır. ) Muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat yatırıldığına dair belge (Şartname 8. Maddede belirtildiği şekilde.) Şartname alındı makbuzu Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname Tüzel kişiler (şahıs şirketleri dahil) ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından; odaya kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şahıs şirketleri için imza beyanı, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi, Seferihisar Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden ilgilinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan ihale dokümanı ibrazı zorunludur.

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleri, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 20/11/2024 Çarşamba Günü Saat 10:00’ a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

İsmail YETİŞKİN Belediye Başkanı