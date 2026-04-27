ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Not: İmar planı ve plan notları ile ilgili tüm bilgiler Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünden öğrenilebilir.

2-) İhaleler 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No:2 Şehzadeler / MANİSA adresinde bulunan Şehzadeler Belediyesinde belirtilen tarih ve saatte Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-) İhale Şartnamesi 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No:2 Şehzadeler / MANİSA adresli Şehzadeler Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nden ücretsiz görülebilir. Satış ihalelerine katılacaklar şartnameyi ₺1.000,00 ücret karşılığında temin edebilir.

4-) İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler.

A - GERÇEK KİŞİLER; 1- İkametgah belgesi, 2- Nüfus cüzdan fotokopisi (önlü arkalı), 3- Noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 4- Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, 6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), 8- Taşınmaz mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.), 9- Şartname alındı makbuzu, 10- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname (aslı) ve vekalet edene ait imza beyannamesi (aslı).

B - TÜZEL KİŞİLER; 1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2- Şirketlerden; noter tasdikli imza sirküsü aslı, 3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü aslı, 4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, 8- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), 9- Taşınmaz mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.), 10- Şartname alındı makbuzu, 11- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname (aslı) ve vekalet edene ait imza beyannamesi (aslı).

C - ORTAK GİRİŞİM; 1- Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri sunmak, 3- Geçici teminat mektubu veya makbuzunu ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin sunması yeterli kabul edilir, 4- Şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin sunması yeterli kabul edilir.

5-)Katılımcılar istenen belgeleri ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar Gelirler Müdürlüğü, Akar Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda oluşacak gecikmeden belediyemiz sorumlu tutulamaz. Telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-) Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir. İlanen duyurulur.