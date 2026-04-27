        ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 23:50
        ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
        1-) Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen tarla ve arsa vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır.
        SIRA
        NO        		 YERİ VASFI ADA
        NO        		 PARSEL
        NO        		 YÜZÖLÇÜMÜ M² HİSSE
        ORANI         		MEVCUT
        KULLANIM
        DURUMU        		 İMAR DURUMU MUHAMMEN
        BEDEL (₺)        		 GEÇİCİ
        TEMİNAT (%3)(₺)        		 İHALE
        TARİHİ        		 İHALE
        SAATİ
        1 Aşağı Çobanisa Tarla 186 4 23.003,11 Tam İmar Planı Dışında ₺9.201.244,00 ₺276.037,32 12.05.2026 10:00
        2 Aşağı Çobanisa Tarla 186 6 3.740,33 Tam İmar Planı Dışında ₺1.122.099,00 ₺33.662,97 10:05
        3 Aşağı Çobanisa Tarla 3232 5.943,67 Tam İmar Planı Dışında ₺2.080.284,50 ₺62.408,54 10:10
        4 Aşağı Çobanisa Tarla 3234 3.626,08 Tam İmar Planı Dışında ₺1.269.128,00 ₺38.073,84 10:15
        5 Ayvacık Tarla 101 49 20.178,00 Tam İmar Planı Dışında ₺10.089.000,00 ₺302.670,00 10:20
        6 Belenyenice Tarla 48 5.600,00 Tam İmar Planı Dışında ₺2.240.000,00 ₺67.200,00 10:25
        7 Belenyenice Tarla 49 2.500,00 Tam İmar Planı Dışında ₺937.500,00 ₺28.125,00 10:30
        8 Halıtlı Arsa 937 695,25 Tam Köy yerleşik alan sınırı içinde kalmaktadır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşacaktır ₺2.085.750,00 ₺62.572,50 10:35
        9 Halıtlı Arsa 938 814,93 Tam Köy yerleşik alan sınırı içinde kalmaktadır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşacaktır ₺2.444.790,00 ₺73.343,70 10:40
        10 Halıtlı Arsa 939 995,70 Tam Köy yerleşik alan sınırı içinde kalmaktadır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşacaktır ₺2.987.100,00 ₺89.613,00 10:45
        11 Halıtlı Arsa 967 508,95 Tam Köy yerleşik alan sınırı içinde kalmaktadır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşacaktır ₺1.526.850,00 ₺45.805,50 10:50
        12 Halıtlı Arsa 968 519,56 Tam Köy yerleşik alan sınırı içinde kalmaktadır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşacaktır ₺1.558.680,00 ₺46.760,40 10:55
        13 Halıtlı Arsa 969 599,40 Tam Köy yerleşik alan sınırı içinde kalmaktadır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşacaktır ₺1.798.200,00 ₺53.946,00 11:00
        14 Halıtlı Arsa 970 992,79 Tam Köy yerleşik alan sınırı içinde kalmaktadır. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşacaktır ₺2.978.370,00 ₺89.351,10 11:05
        15 Halıtlı Tarla 42 1.200,00 Tam Kirada İmar Planı Dışında ₺360.000,00 ₺10.800,00 11:10
        16 Halıtlı Tarla 44 7.850,00 Tam İmar Planı Dışında ₺2.355.000,00 ₺70.650,00 11:15
        17 Hamzabeyli Tarla 135 1 11.256,00 Tam Kirada İmar Planı Dışında ₺4.502.400,00 ₺135.072,00 11:20
        18 Kalemli Tarla 180 80 44.207,82 15/148 İmar Planı ve Köy Yerleşik Alanı Sınırı Dışında ₺1.344.156,00 ₺40.324,68 11:25
        19 Kalemli Tarla 182 1 43.015,98 45/428 İmar Planı ve Köy Yerleşik Alanı Sınırı Dışında ₺2.261.355,00 ₺67.840,65 11:30
        20 Kalemli Tarla 1008 3.700,00 Tam İmar Planı Dışında ₺1.850.000,00 ₺55.500,00 11:35
        21 Karayenice Tarla 1512 37.191.00 Tam Kirada İmar Planı ve Köy Yerleşik Alanı Sınırı Dışında ₺14.876.400,00 ₺446.292,00 11:40
        22 Mütevelli Tarla 160 6 7.239,06 Tam Kirada İmar planı dışında, plansız alanda kalmaktadır.. ₺7.239.060,00 ₺217.171,80 11:45
        23 Sarıalan Arsa 102 5 502,70 Tam Köy yerleşik alan içinde kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşacaktır. Ayrıca parsellerden elektrik hattı geçtiği için Plan ve Proje Müdürlüğünce Gediz Elektrik A.Ş.’ den görüş sorulacaktır. ₺1.508.100,00 ₺45.243,00 11:50
        24 Sarıalan Arsa 102 6 611,19 Tam Köy yerleşik alan içinde kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşacaktır. Ayrıca parsellerden elektrik hattı geçtiği için Plan ve Proje Müdürlüğünce Gediz Elektrik A.Ş.’ den görüş sorulacaktır. ₺1.833.570,00 ₺55.007,10 11:55
        25 Sarıalan Arsa 102 7 1.876,07 Tam Köy yerleşik alan içinde kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşacaktır. Ayrıca parsellerden elektrik hattı geçtiği için Plan ve Proje Müdürlüğünce Gediz Elektrik A.Ş.’ den görüş sorulacaktır. ₺5.628.210,00 ₺168.846,30 12:00
        26 Sarıalan Arsa 102 8 1.754,07 Tam Köy yerleşik alan içinde kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapılaşacaktır. Ayrıca parsellerden elektrik hattı geçtiği için Plan ve Proje Müdürlüğünce Gediz Elektrik A.Ş.’ den görüş sorulacaktır. ₺5.262.210,00 ₺157.866,30 12:05
        27 Sarıalan Zeytinli Tarla 102 9 2.637,34 Tam İmar Planı ve Köy Yerleşik Alanı Sınırı Dışında ₺923.069,00 ₺27.692,07 12:10
        28 Yeni Harmandalı Tarla 3 3.400,00 Tam Kirada Köy yerleşik alanı sınırı içinde kalıyor ancak kadastro yoluna cephe olmadığı için yapılaşamaz. ₺8.500.000,00 ₺255.000,00 12:15
        29 Yeni Harmandalı Tarla 2894 6.100,00 Tam Kirada İmar Planı ve Köy Yerleşik Alanı Sınırı Dışında ₺3.050.000,00 ₺91.500,00 12:20
        Not: İmar planı ve plan notları ile ilgili tüm bilgiler Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünden öğrenilebilir.
        2-) İhaleler 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No:2 Şehzadeler / MANİSA adresinde bulunan Şehzadeler Belediyesinde belirtilen tarih ve saatte Encümen huzurunda yapılacaktır.
        3-) İhale Şartnamesi 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No:2 Şehzadeler / MANİSA adresli Şehzadeler Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nden ücretsiz görülebilir. Satış ihalelerine katılacaklar şartnameyi ₺1.000,00 ücret karşılığında temin edebilir.
        4-) İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler.
        A - GERÇEK KİŞİLER; 1- İkametgah belgesi, 2- Nüfus cüzdan fotokopisi (önlü arkalı), 3- Noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 4- Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, 6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), 8- Taşınmaz mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.), 9- Şartname alındı makbuzu, 10- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname (aslı) ve vekalet edene ait imza beyannamesi (aslı).
        B - TÜZEL KİŞİLER; 1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2- Şirketlerden; noter tasdikli imza sirküsü aslı, 3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü aslı, 4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, 8- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), 9- Taşınmaz mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.), 10- Şartname alındı makbuzu, 11- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname (aslı) ve vekalet edene ait imza beyannamesi (aslı).
        C - ORTAK GİRİŞİM; 1- Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri sunmak, 3- Geçici teminat mektubu veya makbuzunu ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin sunması yeterli kabul edilir, 4- Şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin sunması yeterli kabul edilir.
        5-)Katılımcılar istenen belgeleri ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar Gelirler Müdürlüğü, Akar Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda oluşacak gecikmeden belediyemiz sorumlu tutulamaz. Telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
        6-) Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir. İlanen duyurulur.
        #Basın no ILN02455201