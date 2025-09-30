SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkuller 2886 Sayılı yasanın hükümleri dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname ve ekleri Selçuklu Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale 16.10.2025 tarihinde Perşembe günü listede belirtilen saatte Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir. Gayrimenkullerin peşinat bedeli, bedelin tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olup peşinat miktarları ve taksit sayıları listede belirtilmiştir. Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569), sözleşme ücretleri (noter onaylı) ve kati teminat (% 6) alıcıya (müşteriye) aittir. İhale üçüncü kişilere devredilemez. K.D.V. den muaftır. Muhammen bedelleri, geçici teminat miktarları listede belirtilmiştir. İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 15.10.2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Yazı işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden veya Belediyemiz internet sayfasından temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.



Gerçek kişi olması halinde:

a)İç zarf

b)Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d)Noter tasdikli imza beyannamesi

e)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi

f)Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a)İç zarf

b)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c)Noter tasdikli imza beyannamesi

d)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi

e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

f)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

g)Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2025 yılı-Tüzel kişi )

İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

İlan olunur.

NO MAHALLE ADA/

PARSEL ALAN (M²) CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN

BEDEL (TL) GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ (TL) TAKSİT

SAYISI SAAT 1 SANCAK 44708/1 9,307.74 ARSA 6 KAT KONUT ALANI TAKS:0.25/E:1.10

Yençok: 6 Kat 69,800,000.00 ₺ 2,094,000.00 ₺ %30 PEŞİN +

16 TAKSİT 14:00 2 SİLLE 16710/1 2,623.55 ARSA AKARYAKIT VE SERVİS İST. TAKS:0.15/E:0.30 Yençok: 2 Kat 39,300,000.00 ₺ 1,179,000.00 ₺ %30 PEŞİN +

16 TAKSİT 14:20