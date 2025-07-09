SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İLAN

1- Sakarya İli, Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 26.06.2025 tarih ve 264 sayılı kararı ile; Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıdaki listede bilgileri mevcut taşınmazların(arsaların) satışı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesine (kapalı zarf usulüne) göre yapılacaktır. (teklif zarfları açıldıktan sonra , uygun teklifler arasında açık arttırmaya gidilecektir)

2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 7(yedi) adet arsa için 24.07.2025 Perşembe günü saat 14.30’da, başlayarak sırası ile, Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3- Satılacak taşınmaz malların listesi ;

2886 sayılı D.İ.K.'nun 35/a maddesine GÖRE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR(ARSALAR) EK -1 SIRA NO ADA PARSEL PARSELLERİN KULLANIM DURUMLARI YÜZÖLÇÜMÜ M2 M2 BİRİM FİYATI TL/M2 MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ TL. (TOPLAM) GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI TL. İHALE TARİHİ 1 VATAN MAH. 5551 ARSA 271,73 15000,00 4.100.000,00 123.000,00 24.07.2025 2 VATAN MAH. 5552 ARSA 243,75 15000,00 3.700.000,00 111.000,00 24.07.2025 3 VATAN MAH. 5553 ARSA 639,75 15000,00 9.600.000,00 288.000,00 24.07.2025 4 KÖPRÜBAŞI MAH. 5147 ARSA 1.319,62 17000,00 22.500.000,00 675.000,00 24.07.2025 5 KEMALPAŞA MAH. 2242 1 ARSA 1.447,19 14000,00 20.500.000,00 615.000,00 24.07.2025 6 İSTİKLAL MAH. 2246 3 ARSA 460,28 35000,00 16.100.000,00 483.000,00 24.07.2025 7 KEMALPAŞA MAH. 18767 ARSA 760,76 25000,00 19.000.000,00 570.000,00 24.07.2025 TOPLAM 5.143,08 95.500.000,00 2.865.000,00

(İhale bedeli üzerinden ayrıca K.D.V. tahsil edilmeyecektir.)

4-Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı, yukarıda tabloda gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde, geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin Geçici teminat bedelini 24/07/2025 tarihi saat 12:00‘ ye kadar, Belediyemiz veznesine yatırmaları ve Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsalar için teklifleri dosya halinde 24/07/2025 tarihinde saat 12:00‘ye kadar Mali hizmetler Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

(istekli birden fazla arsa için ihaleye katılacaksa her bir arsa için ayrı ayrı teminat yatıracak ve teklif zarfınıda ayrı ayrı hazırlayacaktır.)



5- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

Kapalı Teklif Usulü İhale;

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

2) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

3) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

5) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

6) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

8) Şartname alındı makbuzu.

9) Belediyemize borcu olmadığını gösterir belge,(Mali Hizmetler müdürlüğünden alınacaktır.)

10) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrımenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, irtibat telefon numarası, elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacağı yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin T.C.Konsollosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşımaları gerekmektedir.

Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 2.madde belirtilen ihale saatine kadar Serdivan Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Mali hizmetler Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir

6-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Serdivan Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 5.000,00-TL(Bin TL.) ücret karşılığında satın alabilirler,

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

7- Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının

yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren (İhale bedelini ve diğer harçların tamamını peşin olarak 30(otuz) gün içerisinde ödenecektir.) ihale bedelinin ve diğer harçların tamamını, Belediye veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatırması şartı ile taşınmazlar(arsalar) ile ilgili tapuda ferağ işlemine izin verilecektir.

Geçici teminatlar Tapu Tescilinden sonra iade edilecektir.

8- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

9- İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.