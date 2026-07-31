SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



İ L A N

1. 30.07.2026 tarihli, 379 sayılı Encümen Kararına istinaden; İlçemiz Serdivan (İdari: Arabacıalanı) Mahallesi, G24B23B4A ve G24B23B4D pafta, 2287 ada 1 parsel sayılı 7.313,22 m² alana sahip taşınmaz üzerinde bulunan yeni pazar yerindeki 1, 6 ve 7 numaralı bağımsız bölümlerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre (Açık Teklif Usulü) 10 (on) yıl süre ile iş yeri olarak kiralanması ihalesi yapılacaktır.

2.İhale, 13.08.2026 tarihinde saat 14.30’da başlayarak sırasıyla Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

3. Kiralama ihalesi yapılacak işyerlerinin listesi;

Sıra No PAFTA MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜMÜ M² AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ 1 G24B23B4A

G24B23B4D SERDİVAN (İDARİ:ARABACIALANI) 2287 1 İŞ YERİ

(7 NO’LU)

LOKANTA/

RESTORAN 24.60 36.000,00 ₺ 129.600,00₺ 13.08.2026

14:30 2 G24B23B4A

G24B23B4D SERDİVAN (İDARİ:ARABACIALANI) 2287 1 İŞ YERİ

(1 NO’LU)

ŞARKÜTERİ 21.67 30.000,00 ₺ 108.000,00₺ 13.08.2026

14:30 3 G24B23B4A

G24B23B4D SERDİVAN (İDARİ:ARABACIALANI) 2287 1 İŞ YERİ

(6 NO’LU)

BALIKÇI 36.29 51.000,00 ₺ 183.600,00₺ 13.08.2026

14.30

(Kira bedelleri yıllık dönemler halinde KDV (%20) ilave edilerek işlem yapılacaktır.)

4. Kiralama süresi 10 (on) yıldır. Geçici teminat tutarları yukarıdaki tabloda gösterilmiş olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için belirtilen geçici teminatı nakden veya teminat mektubu olarak yatırmaları gerekmektedir. İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgeleri içeren ihale dosyalarını 13.08.2026 tarihinde saat 14.30’a kadar Serdivan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görevli personele sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Birden fazla işyeri için ihaleye katılacak istekliler, her işyeri için ayrı ayrı geçici teminat yatıracak ve ayrı ihale dosyası hazırlayacaktır.

5. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

5.1. Gerçek Kişiler İçin

5.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (e -devlet)

5.1.2. Nüfus kayıt örneği (e -devlet).

5.1.3. İhaleye katılacak isteklinin nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi.

5.1.4. 1 sıra numaralı iş yeri için “Lokanta/Restoran”, 2 sıra numaralı iş yeri için “Şarküteri” ve 3 sıra numaralı iş yeri için “Balıkçılık” iş kolunda işletmecilik yaptığına dair meslek odaları, benzeri bir kurum veya bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ihale tarihinden geriye asgari 5 yıl süreli faaliyet yaptığına dair belge. (Aslı)

5.1.5. Vergi levhası (İhale tarihinden geriye asgari 5 yıl süreli).

5.1.6. Noter tasdikli imza beyannamesi. (Aslı)

5.1.7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekaleti ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (Aslı)

5.1.8. İstekli tarafından, e-Devlet sistemi üzerinden temin edilmiş, düzenlenme tarihi itibarıyla güncel olan ve “şahsın adli sicil arşiv kaydı yoktur” yazılı Adli Sicil Kaydı.

5.1.9. İhale şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

5.1.10. Kamu ihalelerine girmekten yasaklı olmadığına dair beyanname (İhale dosyasındaki şablona uygun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde yazılı kimseler ile 83’üncü maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir.)

5.1.11. Geçici teminat alındı makbuzu veya geçici teminat mektubu.

5.1.12. İhaleye katılacak firma veya şahısların Belediyemize vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.

5.1.13. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5.2. Tüzel Kişiler İçin

5.2.1. Tüzel kişi adına temsilen ihaleye katılacak olan isteklinin kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (e -devlet).

5.2.2. Tüzel kişi adına temsilen ihaleye katılacak olan isteklinin nüfus kayıt örneği (e -devlet).

5.2.3. İhaleye katılacak isteklinin nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi.

5.2.4. 1 sıra numaralı iş yeri için “Lokanta/Restoran”, 2 sıra numaralı iş yeri için “Şarküteri” ve 3 sıra numaralı iş yeri için “Balıkçılık” iş kolunda işletmecilik yaptığına dair meslek odaları veya benzeri bir kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ihale tarihinden geriye asgari 5 yıl süreli faaliyet yaptığına dair belge.

5.2.5. Vergi levhası (İhale tarihinden geriye asgari 5 yıl süreli)

5.2.6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü veya yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname. (Aslı)

5.2.7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekaleti ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi. (Aslı)

5.2.8. İhale şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

5.2.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5.2.10. Kamu ihalelerine girmekten yasaklı olmadığına dair beyanname (İhale dosyasındaki şablona uygun, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde yazılı kimseler ile 83’üncü maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir.)

5.2.11. Geçici teminat alındı makbuzu veya geçici teminat mektubu

5.2.12. İhaleye katılacak firma veya şahısların Belediyemize vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.

5.2.13. Tüzel kişi adına temsilen ihaleye katılacak olan istekliye ait, e-Devlet sistemi üzerinden temin edilmiş, düzenlenme tarihi itibarıyla güncel olan ve “şahsın adli sicil arşiv kaydı yoktur” yazılı Adli Sicil Kaydı.

6.İHALEYE KATILMA ŞARTLARI, SÜRECİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

6.2. İhale dokümanı Serdivan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6.3. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6.4. Posta veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.