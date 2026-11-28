SGK MALTEPE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
Giriş: 28 Kasım 2026 - 23:50
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İLAN
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜMALTEPE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
|Merkezimizde aşağıda Adı Soyadı /Unvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına veya/ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası,damga vergisi , teferruatının türü ait olduğu yıl ve ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre gönderilmiş ancak adreslerinde bulunmadıklarından, adres bırakmadan ayrılmış olmalarından, yanlış ve değişmiş olmasından veyahut adreslerinin hiç bilinmiyor olmasından dolayı tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezine 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun ise şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur.
|SIRA
|BORÇLU İŞVERENİN ADI/ÜNVANI
|İŞYERİ SİCİL NO
|DOSYA NO
|BORCUN
TÜRÜ
|ASIL
|G.ZAMMI
|TOPLAM
|1
|Onur ŞAHİN
|2 8121 08 08 1215515 034 30-70 000
|2025/12327
|PRİM
|438.960,93 TL
|3.280.259,06 TL
|3.719.219,99 TL