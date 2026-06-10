SİLİVRİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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SİLİVRİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/915 Esas

KARAR NO : 2025/889



Davacı HÜSNİYE ERGUN tarafından davalılar BEYHAN DİLER- ABDULLAH ELİBOL- ALİ SATIK - ÖNDER SATIK - ÖZLEM UYANIK ve ark. Aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce yapılan tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilememiş olup, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile; dava konusu İstanbul İli, Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, Silivri Caddesi, 3882 ada 91 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın HERKESE AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE

2-) Dava konusu taşınmazın satış bedelinin tapu kaydındaki payları Silivri 2. Noterliğinin24.06.2022 tarih 6508 yevmiye nolu Tekirdağ 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/685 esas 2020/621 karar nolu, Silivri 2. Noterliğinin 07.03.2023 tarih 2513 yevmiye nolu Tekirdağ 1. Sulh Hukuk mahkemesinin 2024/530 esas 2024/506 karar sayılı, yine Mahkememiz 2025/284 esas 2025/407 karar sayılımirasçılık belgelerindeki gösterilen paylar oranında hissedarlara dağıtılmasına,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık istinaf süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliyesine Hitaben Mahkememize verecekleri bir dilekçe ile veya başka bir mahkeme aracılığı ile Mahkememize gönderecekleri bir dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurma hakları hatırlatılarak (A.Y. md. 40)verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı

Şeklindeki hüküm davalılar ÖNDER SATIK ve ÖZLEM UYANIK'a Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/05/2026