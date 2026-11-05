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        SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 23:50
        T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/320 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Kadıköy mahallesi
        ADA NO : 7169
        PARSEL NO : 27
        MALİKİN ADI VE SOYADI : BÜLENT ALKAN
        DÜNDAR ALKAN
        GÜRKAN ALKAN
        HAMİYET ÜNLÜER
        MUHAMMER ALKAN


        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

        İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        KAMULAŞTIRMANIN VE

        BELGELERİN ÖZETİ :


        Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/320 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.
        a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
        b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
        c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
        d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
        e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
        f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 04/02/2027 günü saat 10:43'ten itibaren Silivri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.
        Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02586645