SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti ve/veya Tasarrufu Silivri Belediyesi’ne ait olan ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan 3 (Üç) adet taşınmazın ayrı ayrı İhalesi yapılmak koşuluyla Kiralama işi, 11.12.2024 Çarşamba Günü 10:00’ da başlayarak ve tabloda belirtilen sırayla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Alipaşa Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince aşağıdaki şartlarda 10 (On) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

Madde 2- Kira süresi, sözleşmenin İdarece tasdik edilmesinden sonra başlayacak olup 10 (On) yıldır.

Madde 3- Geçici Teminat, 10 (On) yıllık muhammen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı en az % 3 olup, liste de gösterilmiştir.

Madde 4- Kesin Teminat, ihale ile belirlenen aylık/yıllık kira bedeli üzerinden, 10 (On) yıllık olarak, % 6 oranında alınacaktır.

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL KAPI NO. BAĞIMSIZ BÖL. NO M2 SÖZLEŞME SÜRESİ (YIL) ÖDEME TİPİ (AYLIK /YILLIK) FAALİYET KONUSU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ SAAT 1 ALİBEY 5729 30 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM (2/1E) 86.31 10 YIL AYLIK DÜKKAN ₺35,000.00 ₺126,000.00 10:00 2 ALİBEY 5729 30 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM (2/1A) 384.38 10 YIL AYLIK DÜKKAN ₺200,000.00 ₺720,000.00 10:10 3 ÇANTA-BALABAN MAH. SEMİZKUMLAR MAH.

GÜMÜŞYAKA MAH. PİRİMEHMET PAŞA MAH. SELİMPAŞA MAH.

YENİ MAH. ALİBEY MAH. ORTAKÖY MAH. - - - 35 ADET ATM YERİ 10 YIL YILLIK ATM YERİ ₺2,450,000.00 ₺735,000.00 10:20



Madde 5- İhaleye Katılım İçin Gerekli Evraklar Ve Şartları;

a) Tahmin edilen ihale bedelinin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin Dekont.

b) Her sayfasına ‚‘‘okudum ve anladım“ yazılarak imzalanmış şartname ve şartname bedelinin ( 500,00 TL) yatırıldığına dair makbuz.

c) Silivri Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,

d) Kiralanan taşınmazların yerini bildiğini ve gördüğüne dair imzalı dilekçe,

e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

f) ATM platform yerlerinin ihalesine katılacak olanlar en az 1 Büyükşehir Belediye ve 5 Adet İlçe Belediye ile ihale tarihinden önce ATM yeri kiralama ve sözleşmesi yaptığına dair belge istenecektir.

Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e,f, maddelerine ek olarak;

g) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgah belgesi, (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)

h) Aslını görmek şartıyla T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti, (Nüfus Kayıt Örneği)

ı) Noter onaylı Imza Beyannamesi,

i) Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı Imza Sirküleri,

Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e,f, maddelerine ek olarak;

j) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faliyet belgesi,

k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Gerekli evrakların asıllarını göstermek şartıyla evrakların fotokopileri yeterli olacaktır

Madde 6- İstekliler İhale Şartnamesini, 500,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri 10.12.2024 Salı Günü mesai saati bitene kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Madde 8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecek olup, yapılacak olan ihalelerde ihale yasaklısı sayılacaktır.

Madde 9- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde Belediye Encümeni yetkili ve serbesttir.

İLAN OLUNUR.