Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ

İCRA DAİRESİ

2023/1398 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1398 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Silivri İlçe, BALABAN Mahalle/Köy, Maşatlık altı Mevkii, 470 Ada, 4 Parsel, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi, Maşatlık Altı Mevkii, 470 ada, 4 parsel sayılı 735,88m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli iki adet dubleks meskeni olan bahçeli kargir ev vasıflı taşınmazda; 20/40 arsa paylı (1) bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin tamamı

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1778320sayılı imar durum yazısına göre; Silivri, Çanta-Balaban Mahallesi, 470 ada 4 parsel sayılı taşınmaz

15.06.2004 onama tarihli Çanta Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yolda kısmen Serbest Nizam-2 kat, Hmax:7.00 m, ön bahçe mesafesi:5m, yan bahçe mesafesi:3m ve Emsal:0.50 yapılaşma koşullarında ''Konut Alanında'' kalmaktadır denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazların dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU

1 bağımsız bölüm

Satışa konu taşınmaz İstanbul, Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi, Muzaffer Sokakta, tapunun 470 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı ve Muzaffer Sokaktan 11 dış kapı numarası alan 735,88m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli iki adet dubleks meskeni olan bahçeli kargir ev vasıflı taşınmazda 20/40 arsa paylı (1) bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin tamamı niteliğindedir.

Satışa konu taşınmaz bodrum kat + zemin kat+1 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş PVC dış cephelidir. Onaylı mimari projesine göre bodrum kapalı alanları itibari ile 20,85m2 alana sahip temizlik odası, kalorifer dairesi, hol mahalleri, giriş kapısının da bulunduğu zemin katta 104,61m2 alana sahip hol, oda, salon, teras, balkon, mutfak, banyo-WC dahili merdiven ile çıkılan 1.katında 83,53m2 alana sahip dört oda, banyo-WC?, hol, üç balkon mahalleri bulunmaktadır. Taşınmazın mimari projesine göre kapalı alanları toplam kullanım alanı iç ölçüleri itibari ile 208,99m2?dir. Dışarıdan yapılan tespite göre; zemin kaplamları seramik ve parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, pencerelerinde demir korkuluklu, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut olup giriş kapsı çeliktir.

Satışa konu taşınma bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, genellikle yazlık kullanım amaçlı bölgede bulunmaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 735,88 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir. Eklentisi 1 nolu Kalorifer dairesi ve temizlikçi odasıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:59

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, BALABAN Mahalle/Köy, Maşatlık altı Mevkii, 470 Ada, 4 Parsel, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi, Maşatlık Altı Mevkii, 470 ada, 4 parsel sayılı 735,88m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli iki adet dubleks meskeni olan bahçeli kargir ev vasıflı taşınmazda; 20/40 arsa paylı (2) bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin tamamı

İMAR DURUMU

Silivri Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1778320sayılı imar durum yazısına göre; Silivri, Çanta-Balaban Mahallesi, 470 ada 4 parsel sayılı taşınmaz

15.06.2004 onama tarihli Çanta Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yolda kısmen Serbest Nizam-2 kat, Hmax:7.00 m, ön bahçe mesafesi:5m, yan bahçe mesafesi:3m ve Emsal:0.50 yapılaşma koşullarında ''Konut Alanında'' kalmaktadır denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazların dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU

2 Bağımsız Bölüm;

Satışa konu taşınmaz İstanbul, Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi, Muzaffer Sokakta, tapunun 470 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı ve Muzaffer Sokaktan 11 dış kapı numarası alan 735,88m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli iki adet dubleks meskeni olan bahçeli kargir ev vasıflı taşınmazda 20/40 arsa paylı (2) bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenin tamamı niteliğindedir.

Satışa konu taşınmaz bodrum kat + zemin kat+1 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş PVC dış cephelidir. Onaylı mimari projesine göre bodrum kapalı alanları itibari ile 20,85m2 alana sahip temizlik odası, kalorifer dairesi, hol mahalleri, giriş kapısının da bulunduğu zemin katta 104,61m2 alana sahip hol, oda, salon, teras, balkon, mutfak, banyo-WC dahili merdiven ile çıkılan 1.katında 83,53m2 alana sahip dört oda, banyo-WC?, hol, üç balkon mahalleri bulunmaktadır. Taşınmazın mimari projesine göre kapalı alanları toplam kullanım alanı iç ölçüleri itibari ile 208,99m2?dir. Dışarıdan yapılan tespite göre; zemin kaplamları seramik ve parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, pencerelerinde demir korkuluklu, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut olup giriş kapsı çeliktir.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, genellikle yazlık kullanım amaçlı bölgede bulunmaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi / İSTANBUL

Yüzölçümü : 735,88 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir. Eklentisi 2 nolu Kalorifer dairesi ve temizlikçi odasıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:59

25/04/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.