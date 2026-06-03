SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Ahi Evran Mah. 185. Cad. No:2 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1404 - 3122711272

d) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@sincan.bel.tr

e) İlgili personel : Cemaliye BULUT

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhalenin Konusu:

Ankara İli Sincan İlçesi Akşemsettin ve Plevne Mahallerinde bulunan 2 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 17.06.2026 tarihinde 15:00 – 15:05 saat aralığında Kapalı Teklif Usulü ile satılması.

2.1. Arsanın Evsafı, Muhammen Bedeli:

Sıra Mahalle Ada Parsel

Belediye Hissesi (m²)

Muhammen Bedel (₺)

İhale Tarihi

İhale Saati 1 Akşemsettin 4422 2 1.509,80 29.014.581,50₺ 17.06.2026 15:00 2 Plevne 4044 2 13.808,24 309.569.279,96₺ 17.06.2026 15:05

İmar Durumu: Değerleme konusu taşınmazlar; İmar durumu incelendiğinde

- 4044/2 parsel :1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında, emsal:1,00 3 kat müsaadeli Ticaret + Turizm Alanı yapılaşma şartlarına haizdir.

- 4422/2 parsel : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında, emsal:0,50 3 kat müsaadeli Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

Taşınmazın yürürlükteki imar planı verilerine göre yola terk durumunun bulunduğu, İmar planı uygulaması sonucunda yola terk edilmesi gereken alan miktarının 127.03 m² olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yola terk işleminin, taşınmazın satışına müteakip veya satış sürecinde parsellerin ortakları tarafından verilecek muvafakatnameler ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilmektedir.

Teklifler en geç 16.06.2026 tarihinde saat 17:00 ‘ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) E-devletten alınan nüfus kayıt örneği,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

f) Teklif mektubu.

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile ticaret sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Teklif mektubu.

5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 3000,00 TL olup, Ahi Evran Mah. 185. Cad. No:2 Sincan/Ankara 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.



