ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM ARAŞ.HAS.DÖNER SERMAYE İŞL.MÜD.
Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:50
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ZOR ENTÜBASYON İÇİN TEK KULLANIMLIK VİDEO LARİNGOSKOP BLADE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/1979436
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
|1.2. Adresi
|:
|Halaskargazi Cad. Etfal Sk. 34371 Şişli / İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02123735274
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|22.10.2026 - 11:00
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Satın alma Birimi (Başhekimlik Binası 2.kat) Huzur Mah. Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:1Sarıyer/İstanbul
3- İhale konusu mal alımının
|3.1. Adı
|:
|ZOR ENTÜBASYON İÇİN TEK KULLANIMLIK VİDEO LARİNGOSKOP BLADE ALIMI
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|TEK KULLANIMLIK VİDEO LARİNGOSKOP BLADE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Tıbbi Sarf Deposu ( Huzur Mah. Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:1Sarıyer/İstanbul
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|Yüklenici hastanemiz Tıbbi Sarf Deposunun yazılı siparişinden (fax, mail vb.) sonra istenen miktardaki malzemeleri eksiksiz olarak 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ içinde ilgili depoya teslim edilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Hastanemizin stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş çekilen ürünler irsaliye ile teslim edilecek, fatura idare tarafından talep edildiğinde düzenlenip getirilecektir. Kargo ile mal teslimi kabul edilmeyecektir.
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN İŞE BAŞLANMIŞ SAYILIR.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
|imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimi
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise Kapsam Dışı Beyanı
tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirimi
|4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.