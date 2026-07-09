T.C.

SİVAS

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

08.07.2026

Sayı :2026/387 Esas

-İLAN-



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Adresleri tespit edilemeyen davalılar 30709773882 T.C. numaralı Bünyamin AKTAŞ'ın ve 30730773134 T.C. numaralı Osman AKTAŞ'ın tebligat adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve eklerinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Sivas ili Merkez ilçesi Aydoğan mah. 6083 numaralı ada 3 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki hacze istinaden ortaklığının satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

Cevap süresinin, dava dilekçesinin tebliğ alındığı tarihten itibaren 2 hafta olduğu, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içerisinde hazırlanmasının çok zor ve yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus ve iki haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, Tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremeyecekleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 128. maddesi gereğince süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemiş olan davanın, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususlarının belirtilmesine,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ihtaren dava dilekçesi ve 06.10.2026 duruşma günü saat 10:25 yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.