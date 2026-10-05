SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/338- 387 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;

Aşağıda dosya esas numaraları, tapu kayıt bilgileri ve taşınmazların maliklerinin kimlik bilgileri yazılı olan taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı yasa uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden , taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idariyargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 23/11/2026 günü saat 09:03’da Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalının/davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur. 02/10/2026



TAŞINMAZ BİLGİLER

1-2026/338 Esas-Sivas Hafik İnandık Köyü 103 Ada 3 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Abdullah Ayaztaş, Çiğdem Karayayla, Deniz Su Karakuş, Hatun Ayaztaş, Hıdır Ayaztaş, Kıymet Elmalı, Nevruz Yurt, Niyazi Ayaztaş, Nurten Başel, Rezmi Ayaztaş, Remzi Ayaztaş, Reşit Ayaztaş, Vedat Ayaztaş, Vesile Elmalı,

2-2026/339 Esas-Sivas Hafik İnandık Köyü 103 Ada 6 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Abdullah Ayaztaş, Çiğdem Karayayla, Hatun Ayaztaş, Kıymet Elmalı, Nevruz Yurt, Nurten Başel, Rezmi Ayaztaş, Vedat Ayaztaş

3-2026/340 Esas-Sivas Hafik kızılören Köyü 108 Ada 15 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Aynur Gülen, Fadime Yılmaz, Hatice Şahin, Melek Gülen, Mine Diş, Nadide Gülen, Serkan Gülen, Sevcan Altun, Umut Gülen, Ümide Gülen,zeynep Gülen,

4-2026/341 Esas-Sivas Hafik Kızılören Köyü 113 Ada 1 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Ali Sakarya, Arife Sakarya, Bayram Gülen, Besile Armut, Emirhan Gülen, Fidan Erder, Gülüzar Gülen, Güzel Sakarya, Hasan Gülen, Hasan Gülen, Hasan Sakarya, Hüseyin Gülen, Hüseyin Gülen, Hüseyin Sakarya, İsmail Sakarya, Mehmet Gülen, Meral Çelik, Mustafa Gülen, Neziha Gülen, Nurettin Gülen, Seher Gökçek, Zekiye Canoğlu

5-2026/342 Esas-Sivas Hafik Bakımlı Köyü 114 Ada 6 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Mustafa ÇELİK

6-2026/343 Esas-Sivas Hafik Bakımlı Köyü 114 Ada 5 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Yahya DELİBAŞ

7-2026/344 Esas-Sivas Hafik Bakımlı Köyü 114 Ada 1 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Abdullah Delibaş, Ali Binkanat, Baki Ay, Emine Şeker, Eray Orbey, Ferruh Ay, Halil İbrahim Delibaş, İhsan Delibaş, Koray Orbey, Latif Delibaş, Mikdat Delibaş, Miyase Ceylan, Muharrem Binkanat, Nevzat Delibaş, Sevcan Vural, Sırma Ay, Zeki Binkanat,

8-2026/345 Esas-Sivas Hafik Bakımlı Köyü 111 Ada 48 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Adil Delibaş, Mehmet Ali Delibaş, Sabire Özer, Sebahat Arslan, Seher Delibaş, Sermin Kuş, Serpil Yiğit,

9-2026/346 Esas-Sivas Hafik bakımlı Köyü 111 Ada 50 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Ahmet Delibaş

10-2026/347 Esas-Sivas Hafik Bakımlı Köyü 111 Ada 61 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Esin Aras, Fatma Delibaş, Filiz Boyraz, Kıymet Akın, Mine Kuyucu, Nimet Ay, Sefa Delibaş, Sebahat Turgut Topbaş,

11-2026/348 Esas-Sivas Hafik bakımlı Köyü 111 Ada 179 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Ahmet Turan Polat,

12-2026/349 Esas-Sivas Hafik bakımlı Köyü 111 Ada 167 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Dehiye Satılmış, Emine Koçak, Güllü Güzel, Hasan Başpınar, Hüseyin Başpınar, Mahmut Başpınar, Mehmet Başpınar, Ümmügülsüm Çetin,

13-2026/350 Esas-Sivas Hafik bakımlı Köyü 111 Ada 85 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Ali Turan Polat, Birsel Acar, Emine Polat Demir, Emre Polat, Firdevs Aracı, Gülser Polat, İlker Polat, Kamil Polat, Nurhayat Sert, Refika Er, Saliha Daştan, Zekiye Demir

14-2026/351 Esas-Sivas Hafik bakımlıKöyü 124 Ada 29 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Dursun Tufan

15-2026/352 Esas-Sivas Hafik bakımlı Köyü 124 Ada 13 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Mehmet Bingöl

16-2026/353 Esas-Sivas Hafik bakımlı Köyü 124 Ada 35 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Abdullah Delibaş, Ali Binkanat, Baki Ay, Emine Şeker, Eray Orbeyi, Ferruh Ay, Halil İbrahim Delibaş, İhsan Delibaş, Kamer Arslan, Koray Orbeyi, Latif Delibaş, Mikdat Delibaş, Miyase Ceylan, Muharrem Binkanat, Nevzat Delibaş, Sevcan Vural, Sırma Ay, Zeki Binkanat,

17-2026/354 Esas-Sivas Hafik bakımlı Köyü 124 Ada 43 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Ahmet Turan Polat

18-2026/355 Esas-Sivas Hafik bakımlı Köyü 117 Ada 142 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Ali Turan Polat, Birsel Acar, Emine Polat Demir, Emre Polat, Firdevs Aracı, Gülser Polat, İlker Polat, Kamil Polat, Nurhayat Sert, Refika Er, Saliha Daşdan, Zekiye Demir,

19-2026/356 Esas-Sivas Hafik bakımlı Köyü 117 Ada 135 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Selahattin Bingöl

20-2026/357 Esas-Sivas Hafik bakımlı Köyü 117 Ada 63 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Mustafa Çelik, Muammer Çelik,

21-2026/358 Esas-Sivas Hafik celalli Köyü 117 Ada 245 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Cavit Dilmen,

22-2026/359 Esas-Sivas Hafik celalli Köyü 117 Ada 246 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Arzu Güney, Asuman Sönmez, Ayşe Pınar, Hamdi Kuruçay, Mehmet Kuruçay, Yasemin Kuruçay, Zehra Kuruçay, Zübeyde Songül Arslan,

23-2026/360 Esas-Sivas Hafik celalli Köyü 117 Ada 488 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Abdurrahman Reyhan, Ali Reyhan, Cemile Demir, Ebubekir Reyhan, Elife Çağlagan, Emre Çağlayan, Erhan Çağlayan, Eşe Kaya, Fatma Öger, Gülsüm Çağlayan, Hanife Sarıtaş, Havva Doğan, Hüseyin Reyhan, İdris Reyhan, Meryem Polat, Mustafa Reyhan, Müslüm Reyhan, Salime Camcı, Şemsi Özkan, Teslime Reyhan, Zöhre Doğan,

24-2026/361 Esas-Sivas Hafik celalli Köyü 117 Ada 462 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Hüsniye Değimli, Orhan Cebeci, Osman Cebeci, Süleyman Cebeci, Şerife Cebeci,

25-2026/362 Esas-Sivas Hafik celalli Köyü 117 Ada 273 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Abuzer Çağlayan, Fatma Çağlayan Girgin, Saadet Akdoğan, Yüksel Çağlayan,

26-2026/363 Esas-Sivas Hafik celalli Köyü 117 Ada 496 Parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Ali Çağlağan

27-2026/364 Esas Sivas Hafik Celalli Köyü 117 ada 512 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Latife yücepur, necmettin kılıç, sağfure yıldırım, şerife sarıtaş, hatice kılıç,

28-2026/365 Esas Sivas Hafik Celalli Köyü 117 ada 500parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: abdullah çağlayan, ali çağaç, ayşe yılmaz, durmuş uzun, sağliye çağlayan, gökhan yetkin, hacı ibrahim çağlayan, hakan yetkin, halil ibrahim çağlayan, idris çağaç, melike çağlayan, özlem yetgin, recep çağlayan, behiye taşveran, mehmet çağlağan,

29-2026/366 Esas Sivas Hafik Celalli Köyü 117 ada 502 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: aysel atak, emine sevinç, hacer özbaş, halife erkol, ümmihan camcı, meryem mert, recep binkanat, reşit binkanat, salim kaşkaya, serpil albayrak, songül örnek, yusuf kaşkaya, zeynep özalp,ruşen binkanat, semiha mert,

30-2026/367 Esas Sivas Hafik Celalli Köyü 117 ada 285 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Recep ivgen,

31- 2026/368 Esas Sivas Celalli Köyü 117 ada 506 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: şükrü elmalı,

32- 2026/369 Esas Sivas Celalli Köyü 117 ada 292 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: saim dilmen,

33- 2026/370 Esas Sivas Celalli Köyü 117 ada 370 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: halil ibrahim sarıtaş,

34- 2026/371 Esas Sivas Hafik Celalli Köyü 117 ada 10 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: ahmet erol, ayşe özbek, azime özdere, enver metin erol, ercüment ekrem erol, fadime erol, fatma yeniyapan, hatice güven, mehmet erol, mehri erol, mevlüde başpınar, mustafa yusuf erol, necmettin erol, salih erol, sema bayraktaroğlu, sıdıka arslan, şerife çağlağan, şükran nacak, vahdettin erol, zeynep ergöğdü

35-2026/372 Esas Sivas Hafik Celalli Köyü 117 ada 18 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: zülgani temur,

36-2026/373 Esas Sivas Hafik Celalli Köyü 140 ada 3 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: adem koç, aysel dilmen, ayşe koç, fatma biçer, hatice işbilir, nahide koçak, osman koç, safiye biçer, salime öger, şerife biçer, duran koç,

37-2026/374 Esas Sivas Hafik Celalli Köyü 113 ada 2 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: hasan dilmen,

38- 2026/375 Esas Sivas Hafik Bakımlı Köyü 117 ada 37 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: abdulgadir yağız, fehmi yağız, fikri yağız, kadriye şeker, naziye polat, rahmi yağız, raif yağız, şemsi demir,

39- 2026/376 Esas Sivas Hafik Süleymaniye Köyü 101 ada 6 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: edibe kuşkaya çıtlak, nadir kuşkaya, kamil kuşkaya, mevlüde ayhan,

40-2026/377 Esas Sivas Hafik Süleymaniye Köyü 101 ada 23 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: zeynel çeken,

41-2026/378 Esas Sivas Hafik Süleymaniye Köyü 101 ada 21 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: rıza öztürk,

42-2026/379 Esas Sivas Hafik Süleymaniye Köyü 101 ada 20 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: rıza öztürk,

43-2026/380 Esas Sivas Hafik Süleymaniye Köyü 102 ada 35 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: hasan çamözü

44-2026/381 Esas Sivas Hafik Süleymaniye Köyü 102 ada 33 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: mustafa demir,

45- 2026/382 Esas Sivas Hafik Süleymaniye Köyü 102 ada 31 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: metin demir,

46- 2026/383 Esas Sivas Hafik Süleymaniye Köyü 102 ada 29 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Hüseyin Ayhan, Cemal Ayhan,

47-2026/ 384 Esas Sivas Hafik Süleymaniye Köyü 102 ada 23 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Bayram Güney,

48-2026/385 Esas Sivas Hafik Süleymaniye Köyü 102 ada 21 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Sadullah Düztaş,

49-2026/386 Esas Sivas Hafik Süleymaniye Köyü 103 ada 1 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Abdullah Kuşkaya, Ahmet Kağan Kuşkaya, Azime Balcı, Edibe Kuşkaya Çıtlak, Fikret Kuşkaya, Kadir Kuşkaya, Kamil Kuşkaya, Mehmet Kuşkaya, Melike Güller, Mevlüde Ayhan, Neriman Erdinç, Nurettin Kuşkaya, Rüstem Kuşkaya, Servet Kuşkaya, Yurdagül Kuşkaya,

50-2026/387 Esas Sivas Hafik Süleymaniye Köyü 105 ada 5 parsel

Taşınmaz maliki/malikleri: Mevlüde Ayhan,