T.C.

SİVEREK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/99 Esas



Davacı Abide Çaynak vekili Av. Erkan İlik tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca;



Davacı tarafından davalılar aleyhine Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Uzunziyaret Mahallesinde bulunan, Doğusu 134, 135 parsel sayılı taşınmaz, Batısı 120, 121 parsel sayılı taşınmaz, Kuzeyi 124, 128 parsel sayılı taşınmaz, Güneyi 125, 127 parsel sayılı taşınmaz ile çevrili alan ile ilgili olarak mahkememizde Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2024/715 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği taktirde ve yasal şartların oluşması halinde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K. 713 maddesi uyarınca ilan olunur.