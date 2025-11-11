Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.11.2025 - 00:00
        İLAN
        SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/487 Esas
        KARAR NO : 2025/212 Karar

        Davacı GÜLER ÖGÜNÇ tarafından mahkememizde açılan 2022/487 Esas sırasına kayıtlı Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Asıl ve birleşen davanın kabulüne karar verilmiş olup, davalılardan Nahit Cent'in adresinin yapılan araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28., 29. ve 31. maddesi uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Gerekçeli kararın davalı Nahit Cent'e tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.21/10/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02331378