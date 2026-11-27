T.C.

SÖKE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2026/222 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, MERYEM BALIKÇI, SADET BALIKÇI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında verilen ara karar gereğince; taşınmazın bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından davalı aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmanın atılı bulunduğu 14/01/2027 günü saat 14:58'ten itibaren aşağıda belirtilen davalıların duruşmada mahkememizde hazır bulunulması veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.18.11.2026



İLGİLİ KİŞİ : SADET BALIKÇI - 30361105***-İBRAHİM ve FATMA oğlu/kızı, 15/09/1944 dogumlu, İLGİLİ KİŞİ : MERYEM BALIKÇI - 30277108***-RAMAZAN ve AYŞE oğlu/kızı, 01/04/1971 dogumlu,

İLGİLİ KURUM : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş



Taşınmaz bilgileri; Aydın İli, Söke ilçesi, Savuca Mah. 204 ada 57 parselde kayıtlı 1,968.31 m2 daimi irtifak hakkı, 926.44 m2 geçici irtifak hakkı alanı