SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların, 1. ve 2. Sırasındaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satış, 3.sıradaki taşınmazın ise 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre kira ihalesi yapılacaktır. İhale, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 23/06/2026 Salı günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

S. Mahalle A/P Nitelik Yüzölçümü Hisse İmar Durumu / Çevre Düzeni Planı Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Saati 2886 Sayılı D.İ.K. 36. Maddesi Uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlar; 1 Yenicami 664/441 Arsa 2.055,49 m² 1/1 1/1000 ölçekli U.İ.P. “E:1.80, Yençok:23,50 m (7 kat), TAKS:0,50” “Ticaret-Konut Alanı” kullanım alanında 60.000.000,00 TL 1.800.000,00 TL 14.30 2 Sarıkemer 109/230 Kargir Belediye Binası ve Arsası 2.043,52 m² 1/1 1/5000 ölçekli N.İ.P. “Ticaret”, 1/1000 ölçekli U.İ.P.Taks:0,40, Yençok:10,50 m (2 kat) yapılaşma koşullarına sahip “Ticaret” kullanım alanında 15.000.000,00 TL 450.000,00 TL 14.35 2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kira İhalesi Yapılacaklar Taşınmazlar; S. Mahalle Adres Kullanım Alanı Faaliyet Türü İhale süresi Muhammen Bedeli (Aylık) Geçici Teminatı İhale Saati 3 Cumhuriyet Yıldız ve Yürürkuş Sok. kesişimi 464,00 m² (16*29) Açık Spor Alanı 10 Yıl 12.000,00 TL + KDV 43.200,00 TL 14.40

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

2/1 İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

Nüfus Müdürlüğünden veya www.turkiye.gov.tr ( e – devlet ) den alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi (aslı). İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi (aslı). Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Gelirler Müdürlüğünden alınacak yazı. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (aslı). İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır. Geçici teminatın Belediye veznesine veya Halk Bankası Söke Şube TR97 0001 2009 5350 0005 0000 13 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır. İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname. Açık Spor Alanı kiralama ihalesine katılacak istekli, Kulübün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden onaylı en az 1 (bir) yıldır faal ve tescilli olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir.

2/2 İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ve e-tebligat (UETS) adresinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir (aslı). Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi (aslı) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kira ihalesine katılacak olan istekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak ihaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgeler ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarını en geç 22.06.2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğümüze alındı belgesi karşılığında teslim etmek zorundadır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde ( silinti, kazıntı olmayacak ) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %50’si peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 4 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır. Kira ihalesine katılacak olan istekliler, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Şartname bedeli 5.000,00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.