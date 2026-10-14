Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        SOLHAN KADASTRO MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:50
        İLAN
        SOLHAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/6 Esas
        KARAR NO : 2025/16


        DAVALI: AYŞE KAYA -163***70608 T.C. numaralı
        DAVALI: FATMA KAYA -163***70762 T.C. numaralı
        DAVALI: HAYRİYE KAYA -163***70544 T.C. numaralı
        DAVALI: NİHAT BİTMEZ- 155***97298 T.C. numaralı


        Davalılar adına çıkartılan tebligatların iade edildiği, mernis adreslerinin olmadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşılmakla;
        Solhan Kadastro Mahkemesinin 24/10/2025 tarih ve 2025/6 esas, 2025/16 karar sayılı ilamı ile;

        A-)ASIL DOSYA İLE İLGİLİ OLARAK;
        DAVANIN KABULÜ İLE;
        1-Dava konusu Bingöl İli, Solhan İlçesi, Yenidal Köyü'nde bulunan123 ada 31 parsel, 123 ada 38 parsel, 130 ada 27 parsel, 130 ada 43 parsel, 148 ada 31 parsel nolu taşınmazlara yönelik davanın kabulüne, kadastro tespitinin iptali ile; 123 ada 31 parsel, 123 ada 38 parsel, 130 ada 27 parsel, 130 ada 43 parsel, 148 ada 31 parsel nolu taşınmazların TESPİTTEKİ VASIF VE MİKTAR İLE MALİYE HAZİNESİ ADINA TAPUYA KAYIT TESCİLİNE,
        2- Kadastro Kanununun 36/A maddesindeki amir hüküm uyarınca davalılar aleyhine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmolunmasına YER OLMADIĞINA
        3- Davacı kurumca yapılan yargılama giderlerinin davacı kurum üzerinde bırakılmasına,

        B-)BOZMA ÖNCESİ BİRLEŞEN 2008/3 ESAS SAYILI DAVA İLE İLGİLİ OLARAK;
        1-Dava konusu Solhan ilçesi Yenidal Köyü'nde bulunan 123 ada 31, 38 parsel, 130 ada 27, 43 parsel ve 148 ada 31 nolu parsel yönünden asıl dosyada karar verildiğinden yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına,
        Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak sözlü beyanla tutanağa geçirilmesi ya da denk bir mahkemeye aynı şekilde başvurmak suretiyle Yargıtay temyiz yoluna başvurabilecekleri ilgililer Ayşe KAYA, Fatma KAYA ve Hayriye KAYA ve Nihat BİTMEZ'e İLANEN tebliğ olunur.30/09/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02569949