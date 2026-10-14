SOLHAN KADASTRO MAHKEMESİ

İLAN

SOLHAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/6 Esas

KARAR NO : 2025/16



DAVALI: AYŞE KAYA -163***70608 T.C. numaralı

DAVALI: FATMA KAYA -163***70762 T.C. numaralı

DAVALI: HAYRİYE KAYA -163***70544 T.C. numaralı

DAVALI: NİHAT BİTMEZ- 155***97298 T.C. numaralı



Davalılar adına çıkartılan tebligatların iade edildiği, mernis adreslerinin olmadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşılmakla;

Solhan Kadastro Mahkemesinin 24/10/2025 tarih ve 2025/6 esas, 2025/16 karar sayılı ilamı ile;

A-)ASIL DOSYA İLE İLGİLİ OLARAK;

DAVANIN KABULÜ İLE;

1-Dava konusu Bingöl İli, Solhan İlçesi, Yenidal Köyü'nde bulunan123 ada 31 parsel, 123 ada 38 parsel, 130 ada 27 parsel, 130 ada 43 parsel, 148 ada 31 parsel nolu taşınmazlara yönelik davanın kabulüne, kadastro tespitinin iptali ile; 123 ada 31 parsel, 123 ada 38 parsel, 130 ada 27 parsel, 130 ada 43 parsel, 148 ada 31 parsel nolu taşınmazların TESPİTTEKİ VASIF VE MİKTAR İLE MALİYE HAZİNESİ ADINA TAPUYA KAYIT TESCİLİNE,

2- Kadastro Kanununun 36/A maddesindeki amir hüküm uyarınca davalılar aleyhine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmolunmasına YER OLMADIĞINA

3- Davacı kurumca yapılan yargılama giderlerinin davacı kurum üzerinde bırakılmasına,

B-)BOZMA ÖNCESİ BİRLEŞEN 2008/3 ESAS SAYILI DAVA İLE İLGİLİ OLARAK;

1-Dava konusu Solhan ilçesi Yenidal Köyü'nde bulunan 123 ada 31, 38 parsel, 130 ada 27, 43 parsel ve 148 ada 31 nolu parsel yönünden asıl dosyada karar verildiğinden yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak sözlü beyanla tutanağa geçirilmesi ya da denk bir mahkemeye aynı şekilde başvurmak suretiyle Yargıtay temyiz yoluna başvurabilecekleri ilgililer Ayşe KAYA, Fatma KAYA ve Hayriye KAYA ve Nihat BİTMEZ'e İLANEN tebliğ olunur.30/09/2026