SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

MADDE 1- İHALE KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 403 ada 7 parsel numarasında kayıtlı 255,46 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır.



MADDE 2- İHALENİN YERİ VE ZAMANI:

İhale, 21.10.2025 tarihine tesadüf eden Salı günü gerçekleştirilecektir. Satılacak taşınmazın aşağıda ki tabloda mahallesi, ada, parsel numarası, yüzölçümü, niteliği, tahmin edilen ihale bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati gösterilmiştir.

Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.



MADDE 3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye ait şartname, mesai saatleri içerisinde Ertuğrul Mahallesi Rakoczi Caddesi No: 44 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nde görülebilir. Şartnamenin bedeli 1.000,00 TL olup ihaleye katılacak olanlar, Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nden alınması mecburidir.

İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri 20.10.2025 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 17:00’ a kadar Ertuğrul Mahallesi Rakoczi Caddesi No: 44 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim etmeleri gerekmektedir.

A) Gerçek kişilerden:

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.) Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri. Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı, Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı.

B) Tüzel Kişilerden:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti, Tebligat için Türkiye’ de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.) Noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri. Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı, Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı,

C) Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

SIRA

NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN

m2 NİTELİK TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİH VE SAATİ İHALE USULÜ 1 KUMBAĞ 403 7 255,46 ARSA 22.000.000,00 660.000,00 21/10/2025

16:40 2886/

35/a Maddesi