SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2.1. Tarih ve Saati : 27.01.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No:4 Koordinasyon Müdürlüğü İhale Şefliği

3.1. Adı : Sosyal Tesislere Yakacak Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Üzerinden 21.000 kg Kömür 100 adet Reşo Yakıtı Yakacak alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mimar Sinan Mahallesi İstek Sokak No:12 Sultanbeyli ve İdarenin belirleyeceği diğer adresler 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır. İşin süresi sözleşme imzalanmasını takiben 11 aydır. darenin talebi doğrultusunda ,sipariş tarihinden itibaren peyderpey 31.12.2026 tarihine kadar Yüklenici teslimi gerçekleştirecektir Malzemeler Yükleniciden talep edildiğinde en geç 48 SAAT içerisinde eksiksiz bir şekilde istenilen lokasyona teslim edilecektir. Sözleşme tarihinden itibaren sözleşmenin süresince hafta içi 08:30-16:30 saatleri arasında lokasyonlara teslimatı yapılacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : 17.02.2026

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:Teklif mektubu.Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.Geçici teminat.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesiEkonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibarentakvim günüdür.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.