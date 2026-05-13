SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DEV RENKLİ KAYDIRAK KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE YERİNİN KİRALANMASI İŞİ İHALE İLANI

MADDE 1- İHALENİN KONUSU, TARİHİ VE YERİ:

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı tarafından; Sosyal Tesislerde Kurulucak Etkinlik Alanlarının bulunduğu taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ile şartnamesi ve şartname ekleri çerçevesinde 04/06/2026 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat: 10:00’da “Abdurrahman Gazi Mahallesi, Belediye Caddesi, No:4” adresindeki Sultanbeyli Belediye Binasındaki Encümen Salonunda, Encümen huzurunda yapılacak ihale ile 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.

İhale Şartnamesi; şartname dosya bedeli olan 2000 TL’nin mali hizmetler müdürlüğüne ödendiğine dair makbuz karşılığı Sultanbeyli Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden alınacaktır.



MADDE 2- KİRAYA VERİLECEK YERLERİN ÖZELLİKLERİ:

Kullanım hakkı Sultanbeyli Belediyesi’ne ait, Battalgazi Mahallesi Işıklar Sokak 125 Metre Uzunluk – 6 Metre Genişlikteki ve Mimarsinan Mahallesi Esentepe Caddesi No:11/1 - 125 Metre Uzunluk – 6 Metre Genişlikte Kurulması Planlanan Sosyal Etkinlik Alanlarının yer aldığı alan kiraya verilecektir.



MADDE 3- MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT :

Kiralama işinin aylık muhammen bedeli 157.333,34 TL (YüzelliyedibinüçyüzotuzüçTürk LirasıOtuzdörtkuruş) + KDV ve bu bedel üzerinden geçici teminat 169.920,00 TL (YüzaltmışdokuzbindokuzyüzyirmiTürk Lirası)’ dır.



MADDE 4- KİRALAMA SÜRESİ VE KİRA ARTIŞ ORANLARI:

Kira süresi kiralamaya ait sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 (üç) yıldır. İkinci ve üçüncü yıl kira artışı; 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanunun 56. Maddesi ve Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin 16.01.2019 tarih ve 30657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genelgeye istinaden Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinin (Yİ-TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre artırılması suretiyle hesap edilir. Ayrıca söz konusu Kanun, Hükmünde Kararname ve Genelde yapılacak herhangi bir değişiklikte kira artış oranı bu doğrultuda güncellenir. Kira sözleşmesi; sona erdiği tarihte yenilenmeyip kendiliğinden sona erer.



MADDE 5- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle;

Belgelerin ihalenin yapılacağı saatte eksiksiz, listedeki sıraya göre, kapalı zarf içinde Encümene teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya karışık olarak zarfın içine konulan belgeler kabul edilmeyecektir.



A) Gerçek Kişilerden

Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak. İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdanı fotokobisi Noter tasdikli imza beyannamesi, Adli sicil kayıt belgesi Geçici teminat mektubu veya makbuzu, İhaleye giriş dosya bedeli 2000 TL(İkibin Türk Lirası) Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Her sayfası imzalı kira şartnamesi Belediyemize vergi veya gecikmiş kira borcu olmadığına dair belge (Tahsilat Birimi) İsteklinin Sosyal Etkinlik Alanları ve/veya oyun alanları işletmeciliği işi sektöründe en az 3 yıllık faaliyetinin bulunduğunu gösteren vergi levhası Vergi borcu yoktur yazısı SGK borcu yoktur yazısı Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi (Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, Esnaf ve Zanaatkarlar odasından vb.)

B) Tüzel Kişilerden:

Tüzel Kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret veya Sanayi odasından Ticaret Sicil Müdürlüğünden,Vakıflar Bölge Müdürlüğünden idare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamından)ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişinin sicilini kayıtlı olduğuna dair belge Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliğe temsilen tam yetkili olduklarını gösterir.Noter tasdikli imza sirküsü, Şirket yetki sahibi adına adli sicil kaydı Geçici teminat mektubu veya makbuzu, Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, İhaleye giriş dosya bedeli 2.000 TL (İkibin Türk Lirası) Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz İsteklinin Sosyal Etkinlik Alanları ve/veya oyun alanları işletmeciliği işi sektöründe en az 3 yıllık faaliyetinin bulunduğunu gösteren vergi levhası Vergi borcu yoktur yazısı SGK borcu yoktur yazısı Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi (Ticaret veya Sanayi Odasından Ticaret Sicil Müdürlüğünden,Vakıflar Bölge Müdürlüğünden v.b.) Her sayfası imzalı kira şartnamesi İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur ve İhale dosyasının satın alındığına dair belge (dekont veya makbuz) ihale teklif dosyasında sunulacaktır.

C) Ortak Girişimler

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi ortak girişim oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Ortak girişim oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağında belirtildiği noter tasdikli ortak girişim beyannamesini de teklifleri ile beraber sunacaklardır. Ortak beyannamesinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinden müşterek ve müteselsil en sorunlu olduğu pilot ortağın ortak girşim ortaklarının her biri ve tamamı adına yükümlülük altına girmeye e talimat kabul etmeye yetkili olduğu ve ödemeler dahil tüm işlemlerin yürütülmesi ile ilgili bütün huşularda tek sorumlu muhatap olduğu ayrıca ortak girişimdeki tüm ortakların taahhüdün devamı süresince ortak girişimden ayrılmayacağı belirtilmelidir. Ortak girşimin ikiden fazla ortaklığı olması halinde pilot ortak en çok hisseye sahip ortak girişimin iki ortaklı olması halinde ise pilot ortak en çok hisseye sahip olmalı ve ortakların hisse oranları ortaklık girşim beyannamesinde açıkça belirtilmelidir.