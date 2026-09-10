SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KİRAYA VERİLECEK

TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA ADRES NİTELİĞİ/

DURUMU NET ALANI

M² BELEDİYE

PAYI TAHMİN EDİLEN 3 YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ-SAATİ 1 50. YIL MAHALLESİ,B CADDESİ, NO:82-92 KAFETERYA

191,00 TAM 504.000,00 TL + KDV 15.120,00 TL 22.09.2026

10.00 2 UĞURMUMCU MAH.

L CADDESİ, NO:6 PREFABRİK BÜFE

21,00 TAM 576.000,00 TL + KDV 17.280,00 TL 22.09.2026

10.30 3 ZÜBEYDEHANIM MAH.

1298. SOKAK, NO:3

SULTANGAZİ/İSTANBUL OTOPARK/ İŞYERİ İŞGALLİ

2523,93 TAM 4.140.000,00 TL+KDV 124.200,00 TL 22.09.2026

11:00

(1) Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiraya verilecektir. Belirtilen İhaleler, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 10.000,00 (onbin) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

(2) İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

(3) İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A) Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2-İkametgâh belgesi,

3-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

4-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

5-Noter tasdikli imza beyannamesi,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

B) Tüzel kişi olması halinde;

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

7-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

8-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

C) Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

(4) Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

(5) İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.