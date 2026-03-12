SULTANHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAT KARŞILIĞI KAPALI TEKLİF USULÜ İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Sultanhisar Belediye Başkanlığından;

İhaleye Konu Taşınmazın;

İl’i AYDIN İlçesi Sultanhisar Mahallesi Atça Cadde-Sk.-Mevkii 154 sokak Ada 890 Parsel 7 Yüzölçümü 639,04 m2 Hisse Miktarı Sultanhisar Belediyesi Cinsi Kargir Buz Fabrikası



İdarenin;

Adresi: Sultanhisar Belediye Başkanlığı Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Meyd. No:2 Sultanhisar / AYDIN Telefon : 0 256 351 3006 Faks: 0 256 351 3290



İhaleye Konu İş’in;

Niteliği Sultanhisar belediyesi Atça 890 ada 7 parsel kat karşılığı konut ve işyeri yaptırılması işi Mevcut İmar Durumu Konut+Ticaret alanı İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar Belediyemizce hazırlanan mevcut 1/100 ölçekli avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; Zemin Katta bulunan 13 (onüç) ve 14(öndört) nolu bağımsız bölümlerin Belediyemize verilmesine ilaveten minimum 700.000,00 – TL (YediYüzBinTürkLirası) teklif bedelinin Belediyemize verilmesi, Tahmin Edilen Bedel 60.792.400,00- TL Geçici Teminat Miktarı 1.823.772,00.- TL İhale Dökümanlarının (Görüleceği ve Satın alınacağı) Adres Sultanhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Meyd. No:2 Sultanhisar/AYDIN İhale Doküman Bedeli 5.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres Sultanhisar Belediye Başkanlığı, Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Meyd. No:2 Sultanhisar/AYDIN adresindeki Sultanhisar Belediye Binası Başkanlık Makam odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhalenin Tarihi ve Saati İhale 24 / 03 / 2026 Salı günü, Saat 10:00 'da yapılacaktır. Tekliflerin Verileceği Yer Tarih ve Saati Telkif mektuplarının en geç İhale tarihi olan 24 / 03 / 2026 Salı günü, Saat 10:00’ a kadar Sultanhisar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.



İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ; Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde Sultanhisar Belediye Başkanlığı, Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Meyd. No:2 Sultanhisar/AYDIN Yazı işleri Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

1-) İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;

1.1) Adres Beyanı; (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) adres beyanı,

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf)

1.5) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

1.7) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.8) Vergi Borcu Yoktur Yazısı; İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,

1.9) SSK Borcu Yoktur Yazısı; İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

1.10) Yer Görme Belgesi; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) yer görme belgesi,

1.11) İş Bitirme Belgesi; Muhammen bedelin %50 sinden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış en az (G1) grubu müteahhitlik karnesi ve inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya inşaat mühendisi veya mimar diploması noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İstekli adına birden fazla iş bitirme belgesi olması halinde, iş bitirme belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedeli topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

1.12) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya doğrudan doğruya Sultanhisar Belediyesi veznesine (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

1.13) Teknik Personel Taahhütnamesi, Şekli ve içeriği sözleşme metninde belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik Personel Taahhütnamesi,

2-) Ortak girişim olması halinde (1/2-3-5-8-9-10-13) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

3-) İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-) Belediyemizce hazırlanan mevcut 1/100 ölçekli avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; Zemin Katta bulunan 13 (onüç) ve 14(ondört) nolu bağımsız bölümler Belediyemize verilmesine ilaveten minimum 700.000,00 – TL (YediyüzbinTürkLirası) teklif bedel üzerinden pey artımı şeklinde olacaktır. Asgari istenilen bağımsız bölümlere ilaveten bağımsız bölüm teklifinde bulunulamaz.

5-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, İhale dökümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dökümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

6-) İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

8-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.