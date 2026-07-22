TARSUS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DMAKING

VAN DE T.R. TARSUS 3e RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG IN BURGERLIJKE ZAKEN



ZAAKNUMMER : 2025/164

Tijdens de behandeling van de Onteigeningszaak (Vaststelling van de vergoeding en registratie) die door de eiser tegen u is aangespannen; Is door onze rechtbank een kennisgeving gestuurd naar het adres dat voorkomt in uw Mernis-gegevens, maar deze kon niet worden betekend. Ook uit de adresresearch is geen resultaat gekomen. Om deze reden is besloten tot de betekening van het verzoekschrift, de deskundigenrapporten en de zittingsdatum bij wege van openbare bekendmaking.In het verzoekschrift van de eisende partij; is besloten tot onteigening voor de vestiging van een eigendomsrecht op 8,89 m2 en een erfdienstbaarheid (stroomtransmissielijn) op 1.577,84 m2 op het onroerend goed waarvan u eigenaar bent, gelegen in de Provincie Mersin, District Tarsus, Wijk Hacıhamzalı, Blok 119, Perceel 7, hetwelk valt onder de installatie van de 9M0317 HACIHAMZALI STROOMTRANSMISSIELIJN binnen de grenzen van de Provincie Mersin, gelegen in het werkgebied van Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.

In de deskundigenrapporten die zijn verkregen na de Aufklärung ter plaatse; is de onteigeningswaarde van het onroerend goed vastgesteld, waarbij het bedrag dat op uw aandeel valt is bepaald op 482,16 TL, en is dit bedrag gedeponeerd bij de Ziraat Bankası.

Het wordt hierbij per openbare bekendmaking aan Cengiz ORHAN betekend, in de plaats tredend van het verzoekschrift, de deskundigenrapporten en de zittingsdatum, dat u dient te verschijnen op de Zittingsdatum 15/09/2026, om 10:40 uur, dat u de nodige voorbereidingen voor een schikking dient te treffen, dat indien u niet ter zitting verschijnt en de wederpartij de procedure wil voortzetten, u geen bezwaar kunt maken tegen de handelingen verricht in uw afwezigheid, en dat indien u niet binnen twee weken na de datum van betekening bezwaar maakt tegen het deskundigenrapport overeenkomstig artikel 281 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, u geacht wordt afstand te hebben gedaan van het recht om bezwaar te maken tegen het deskundigenrapport.