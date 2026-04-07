TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞI

T.C.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Fon’a vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde açık artırma sureti ile satışa çıkarılmıştır.





SATIŞA ÇIKARILAN;

1-2-3-4-5-6-7-8-9 NUMARALI GAYRİMENKULLERİN;





Dosya No : 2003/03

TAPU KAYDI : İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey Mah., 3428 ada, 28 parselde kayıtlı 6.822,00 m² yüzölçümlü önünde iki dükkanı olan kargir iki depo niteliğindeki ana taşınmazda yer alan;

SATIŞ SIRA NO BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM KAT ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ HİSSE BAĞIMSIZ BÖLÜM TİPİ 1 A 5 ZEMİN 870/18336 DEPO 1/2 KAT MÜLKİYETİ 2 A 9 1 870/18336 DEPO 1/2 KAT MÜLKİYETİ 3 A 13 2 870/18336 DEPO 1/2 KAT MÜLKİYETİ 4 B 1 ZEMİN 1027/18336 DEPO 1 KAT MÜLKİYETİ 5 B 3 ZEMİN 402/18336 DEPO 1/2 KAT MÜLKİYETİ 6 B 5 1 1027/18336 DEPO 1 KAT MÜLKİYETİ 7 B 7 1 402/18336 DEPO 1/2 KAT MÜLKİYETİ 8 B 9 2 1027/18336 DEPO 1 KAT MÜLKİYETİ 9 B 11 2 402/18336 DEPO 1/2 KAT MÜLKİYETİ



ADRESİ : Umurbey Mah. 1511 Sokak, No:5A (A Blok 5 No.lu BB) / No:5, İç Kapı No:11 (A Blok 9 No.lu BB), İç Kapı No:21 (A Blok 13 No.lu BB) / No:6 (B Blok 3-7-11 No.lu BB) / Şehitler Caddesi, No: 123 ( B Blok 1-5-9 No.lu BB) Konak/İZMİR

İMAR DURUMU : Konak Belediye Başkanlığı İmar Durum Servisinden alınan 20.01.2026 tarihli ve E-35598559-115.02.01-558247 resmi sayılı imar durumu yazısında; satışa konu taşınmazların konumlu olduğu parselin kısmen TAKS: 0.40, KAKS: 3.00, Yençok: 50 m yapılaşma koşullu “Özel Uygulama Alanı” içerinde Turizm + Ticaret alanında, kısmen yol, kısmen ise park alanında kaldığı, eski eser bitişiği ve karşısı olduğundan her türlü işlem için İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerektiği ve İmar Kanun’unun 18. maddesine tabi olduğu, belediye encümeninin 07.06.2012 tarihli ve 770 sayılı Kararı ve 21.04.2022 tarihli ve 725 sayılı ek düzenleme ile düzenleme sahası alanında kaldığı belirtilmiştir.

HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmazlar İzmir ili, Konak ilçesi Şehitler Caddesi üzerinde doğu yönünde ilerlerken sağ tarafta kalan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunu yaklaşık 600 m geçtikten sonra sol tarafta konumlu binada yer almaktadır. Özetle; il merkezi konumlu olup ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. Ana taşınmazın dış cephesi akrilik boyalı, doğal taş kaplı sıvalı haldedir. Taşınmazların bulunduğu 3428 ada 28 parsel no.lu ana taşınmaz 6.822 m2 yüz ölçüme sahip olup geometrik olarak dikdörtgen formuna yakın ve topografik açıdan ise eğimsiz yapıdadır.



1 numaralı satış sırasında yer alan, A Blok Zemin Kat, 5 no.lu ½ Hisseli Depo nitelikli taşınmaz; mimari projesine göre 870 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın mimari projesinden farklı olarak 1. kat 9 no.lu ve 2. kat 13 no.lu bağımsız bölüm ile birlikte kullanıldığı tespit edilmiş olup taşınmazın iç hacminde zeminler karo mozaik ve duvarlar plastik boyalıdır.

2 numaralı satış sırasında yer alan, A Blok 1. Kat, 9 no.lu ½ Hisseli Depo nitelikli taşınmaz; mimari projesine göre 870 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın mimari projeden farklı olarak zemin kat 5 no.lu ve 2. kat 13 no.lu bağımsız bölüm ile birlikte kullanıldığı tespit edilmiş olup taşınmazın iç hacimleri görülememiştir.

3 numaralı satış sırasında yer alan, A Blok 2. Kat, 13 no.lu ½ Hisseli Depo nitelikli taşınmaz; mimari projesine göre 870 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın mimari projesinden farklı olarak zemin kat 5 no.lu ve 1. kat 9 no.lu bağımsız bölüm ile birlikte kullanıldığı tespit edilmiş olup taşınmazın iç hacimlerinde zeminler tesviye beton, duvarlar plastik boyalıdır.

4 numaralı satış sırasında yer alan, B Blok Zemin Kat, 1 no.lu Depo nitelikli taşınmaz; mimari projesine göre 702 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın mimari projesinden farklı olarak 1. kat 5 no.lu ve 2. kat 9 no.lu bağımsız bölüm ile birlikte kullanıldığı ve yaklaşık 383 m2 alana sahip asma kat inşa edildiği tespit edilmiştir.

5 numaralı satış sırasında yer alan, B Blok Zemin Kat, 3 no.lu ½ Hisseli Depo nitelikli taşınmaz; mimari projesine göre 466 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın mimari projesinden farklı olarak 1. kat 7 no.lu ve 2. kat 11 no.lu bağımsız bölüm ile birlikte kullanıldığı tespit edilmiş olup taşınmazın iç hacimlerinde zeminler seramik kaplı, duvarlar yaklaşık 1 metre seramik kaplı kalan kısımlar da plastik boyalıdır.

6 numaralı satış sırasında yer alan, B Blok 1. Kat, 5 no.lu Depo nitelikli taşınmazın; mimari projesine göre 702 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın mimari projesinden farklı olarak zemin kat 1 no.lu ve 2. kat 9 no.lu bağımsız bölüm ile birlikte kullanıldığı tespit edilmiş olup taşınmazın iç hacimleri görülememiştir.

7 numaralı satış sırasında yer alan, B Blok 1. Kat, 7 no.lu ½ Hisseli Depo nitelikli taşınmaz; mimari projesine göre 466 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın mimari projesinden farklı olarak zemin kat 3 no.lu ve 2. kat 11 no.lu bağımsız bölüm ile birlikte kullanıldığı tespit edilmiş olup taşınmazın iç hacimlerinde zeminler seramik kaplı, duvarlar plastik boyalıdır.

8 numaralı satış sırasında yer alan, B Blok 2. Kat, 9 no.lu Depo nitelikli taşınmaz; mimari projesine göre 702 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın mimari projesinden farklı olarak zemin kat 1 no.lu ve 1. kat 5 no.lu bağımsız bölüm ile birlikte kullanıldığı tespit edilmiş olup taşınmazın iç hacimleri görülememiştir.

9 numaralı satış sırasında yer alan, B Blok 2. Kat, 11 no.lu ½ Hisseli Depo nitelikli taşınmaz; mimari projesine göre 466 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın mimari projesinden farklı olarak zemin kat 3 no.lu ve 1. kat 7 no.lu bağımsız bölüm ile birlikte kullanıldığı tespit edilmiş olup taşınmazın iç hacimlerinde zeminler seramik kaplı, duvarlar plastik boyalıdır.



İHALENİN YAPILACAĞI YER, MUHAMMEN DEĞERİ, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe / İSTANBUL adresinde,

Birinci Satış Günü : 28/04/2026

İkinci Satış Günü : 05/05/2026

tarihlerinde, aşağıdaki tabloda gösterilen ve Satış Komisyonu tarafından takdir edilen değer üzerinden belirtilen saatlerde yapılacaktır.

İrtibat Telefonu : 0 212 340 24 11 – 0 212 340 22 67 www.tmsf.org.tr



SATIŞ SIRA NO BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM KAT HİSSE MUHAMMEN DEĞERİ (TL) SATIŞ SAATLERİ 1 A 5 ZEMİN 1/2 20.490.000 11:00 - 11:02 2 A 9 1 1/2 20.490.000 11:03 - 11:05 3 A 13 2 1/2 20.490.000 11:06 - 11:08 4 B 1 ZEMİN 1 46.360.000 11:09 - 11:11 5 B 3 ZEMİN 1/2 9.665.000 11:12 - 11:14 6 B 5 1 1 46.360.000 11:15 - 11:17 7 B 7 1 1/2 9.665.000 11:18 - 11:20 8 B 9 2 1 46.360.000 11:21 - 11:23 9 B 11 2 1/2 9.665.000 11:24 - 11:26





ORTAK HÜKÜMLER

Artırmaya iştirak edeceklerin satışına katılmak istedikleri her gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin %7.5 tutarında teminat yatırmaları, teminat olarak nakit para verilmesi halinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR630001500158007294368253 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun, nakit para verilmediği takdirde; Bankalar ve/veya Katılım Bankaları tarafından verilen şartsız, kesin ve süresiz nitelikli teminat mektubu veya sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, aynı tutarda Hazine tahvil ve bonoları ve Hükümetçe belli edilen milli esham ve tahvilatın (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.) en geç satış günü, satış saatine kadar Satış Komisyonu’na teslim etmeleri gerekmektedir. Teminatı yatıran gerçek ve tüzel kişilerin (İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini, tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını satış saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.) kimlik tespiti yapıldıktan sonra her bir katılımcıya 1 adet bayrak numarası verilir. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, gayrimenkul muhammen değerinin %75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, ikinci satış gününde, aynı yerde ve saatte artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Aksi takdirde ihale yapılmaz. Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin %75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62. Maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak ihale açılış rakamını belirler. Satış peşin para iledir. Alıcıya talebi halinde 15 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR580001500158007294368246 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir. İhale her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında hesap edilir. Gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir. 31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralanın şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi KDV’den muaftır. Ancak bu muafiyet işlem bedelinden (Satış bedelinden) Fon’a intikal eden (ayrılacak olan) tutarla orantılı olarak uygulanır. KDV muafiyetinin olmadığı kısım ile ilgili olarak doğacak KDV bedelinden “İhaleyi Kazanan” sorumludur. İhale işlemleri damga vergisi ve tellaliye resminden istisnadır. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulleri önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Alıcı, Türk Borçlar Kanunu’nun 246’ncı maddesinin atıfta bulunduğu hükümlerden feragat ettiğini ve Kanunun 280’inci maddesinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anında yapılan açıklamalar esas alınır. Gayrimenkullerin tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başkaca malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II. Tahsilat Daire Başkanlığına, her bir gayrimenkule ait satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.





