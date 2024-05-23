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        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.05.2024 - 00:00
        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/182 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi ZeyrekKöyü
        ADA NO : 172
        PARSEL NO : 136
        VASFI : BAHÇE
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.760,33 m2
        MALİKLERİ : ŞERİF KÜRKUT, DSİ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.26/03/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2024/220 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi ZeyrekKöyü
        ADA NO : 172
        PARSEL NO : 72
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.892,73 m2
        MALİKLERİ : LÜTFİ BAYTAR, MEHMET ZEYYAR EREN, MEHMET GARİP EREN, ALİ EREN, MAHSUN EREN, BAHATTİN EREN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.26/03/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2024/315 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi ZeyrekKöyü
        ADA NO : 172
        PARSEL NO : 4
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 4.149,06 m2
        MALİKLERİ : AHMET KORKUT, ŞEFİK KORKUT
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.26/03/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2024/316 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi ZeyrekKöyü
        ADA NO : 163
        PARSEL NO : 18
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 9.809,81 m2
        MALİKLERİ : MEHMET FAİK KORKUT, MEHMET YUSUF KORKUT, DSİ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.26/03/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2024/317 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi ZeyrekKöyü
        ADA NO : 172
        PARSEL NO : 29
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 7.644,89 m2
        MALİKLERİ : MEHMET DENİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.26/03/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2024/318 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi ZeyrekKöyü
        ADA NO : 172
        PARSEL NO : 72
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.892,73 m2
        MALİKLERİ : LÜTFİ BAYTAR, MEHMET ZEYYAR EREN, MEHMET GARİP EREN, ALİ EREN, MAHSUN EREN,SABAHATTİN EREN,
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.26/03/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02037611