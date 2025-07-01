Örnek No:55*

T.C.

ADALAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi 114 Ada, 1 parsel 710,66 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Üç katlı Altı Daireli Kat Mülkiyetine sahip binanın Çatıda odası olan Mesken vasıflı Çatı Kat, 6 nolu Bağımsız Bölüm ve 56/240 arsa paylı taşınmaz,Eklenti: 6 nolu kömürlük.

Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı ve toplam 3-5 kat olacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar yaklaşık 500 metre mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta ve üstü düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımaktadır. Konu taşınmaza yakın konumda bulunan bilinen yerler; Şehit Murat Yüksel İlkokulu, 125. Yıl Atatürk Ortaokulu olarak ifade edilebilir. Konu taşınmaz; 710,66 m? alanlı arsası üzerinde, ayrık nizamda, betonarme karkas inşaat tarzında, her katında 2 dairesi bulunan yapı BK+ZK+1NK+TK şeklinde toplam 4 katlıdır.

4+1 dubleks dairenin net alanı 189,57 m2 ve olarak hesaplanmıştır. Kömürlük ve eklentileri ile bürüt 220,00 m2’dir. Elektronik satış ilanında daha detaylı bilgiye yer verilmiştir.

Adresi : Büyükada Nizam Mahallesi Pelikan Sokak No: 5, Daire 6, Adalar /

Yüzölçümü : 710,66 m2

Arsa Payı : 56/240

İmar Durumu : Adalar Belediyesinin 23/06/2025 tarihli cevabi yazısında özetle;Plan iptal edildiği için imar durum belgesi düzenlenememektedir. Belediyemizce hukuki süreç devam ettirilmektedir denilmekte olup ayrıntılı olarak elektronik satış ilanından daha detaylı bilgiye yer verilmiştir.

Kıymeti : 14.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 10:35

27/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.