İLAN

T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

TASFİYE MEMURLUĞU

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARIN DAVET İLANI



ESAS NO: 2016/125 Esas



TEREKE TASFİYESİ OLUNANADI ve SOYADI : BERÇ BÜYÜKSAKAYAN -25022044054 TC kimlik no



Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2026/125 esas sayılı kararı ile en yakın mirasçıları tarafından mirası reddedilen murisin terekesinin TMK 612,İİK 180, 218 ve 220. Maddeleri gereğince basit usulde tasfiyesine bağlanmış olup,

1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde murisin alacaklı olanları 24/05/2014 vefat tarihi itibariyle hesaplanmış alacaklarını kaybettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerini) ve onaylı örneklerini tevdi etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri,

2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,

3-Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerindeki kanunu hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166, 180, 218 ve 220. Maddeleri ilanen tebliğ olunur. 28.01.2026